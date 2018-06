Les salles de cinéma accueilleront bientôt un film consacré au Bitcoin. Un tournage est en cours aux États-Unis pour raconter une histoire autour de la cryptomonnaie, où il sera question de fraude et de blanchiment d'argent.

Avec la médiatisation des cryptomonnaies, et plus particulièrement du Bitcoin, il n’a pas fallu bien longtemps pour que des auteurs s’emparent des monnaies virtuelles et les ajoutent à leurs histoires.

Dans les séries télévisées, les scénaristes de The Big Bang Theory, Silicon Valley, La Casa de Papel ou encore Mr. Robot ont déjà mentionné ces devises électroniques, pour faire avancer l’intrigue, pour écrire tout un épisode dessus ou tout simplement pour faire un clin d’œil à ceux et celles qui s’y connaissent.

Crypto

Et Hollywood dans tout ça ?

Il semble que l’industrie cinématographique américaine commence à s’intéresser de très près aux nouvelles tendances du monde numérique. Jusqu’à présent, on connaissait le projet des frères Coen sur un film basé évoquant l’affaire Silk Road, une plateforme de vente de produits stupéfiants qui était accessible via le réseau anonyme Tor et dont les transactions se faisait en bitcoins.

De son côté, The Hollywood Reporter signale l’existence du tournage en cours d’un futur film, nommé Crypto. Selon nos confrères, le projet ambitionnerait d’être un thriller du même tonneau que Millénium : Les Hommes qui n’aimaient pas les femmes. Au casting figurent Beau Knapp, peu connu dans l’Hexagone, mais aussi Alexis Bledel, Kurt Russell, Luke Hemsworth, Jeremie Harris et Vincent Kartheiser.

L’histoire tourne autour d’un agent fédéral enquêtant sur une affaire de fraude et de corruption. Tandis qu’il va découvrir un univers underground qu’il ne soupçonnait pas, le protagoniste devra aussi faire face à des difficultés personnelles, avec son père et son frère ayant des difficultés à faire face à un paysage économique en pleine mutation. On devine déjà que la tentation du bitcoin ne sera pas loin.

La réalisation du film est confiée à John Stalberg Jr., dont c’est le premier gros projet. Le récit original a été imaginé par Jeffrey Ingber et l’adaptation menée par Carlyle Eubank et David Frigerio. Aucune date de sortie n’est pour l’instant évoquée.

Crédit photo de la une : Marco Verch Signaler une erreur dans le texte