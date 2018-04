Vous voulez acheter le DVD de Star Wars : Les Derniers Jedi sur Amazon ? Eh bien sachez qu'il faut être membre Prime pour le commander.

Depuis le 20 avril dernier, les DVD, Blu-ray et Blu-ray UHD de Star Wars : Les Derniers Jedi ont envahi nos rayons. La sortie vidéo d’un film Star Wars est toujours un événement en soi. Elle permet de visionner une nouvelle fois le blockbuster et de parfaire sa collection en ajoutant un épisode à sa filmothèque. Toutefois, si vous comptiez craquer pour le DVD de cette production signée Rian Johnson sur Amazon, sachez qu’il faut être titulaire d’un abonnement Prime pour le commander. Une restriction étrange, mais qui n’est pas une première — encore moins une dernière — pour le webmarchand.

Amazon mise sur des exclusivités Prime

En effet, il n’y a paradoxalement pas besoin d’être membre Prime pour se payer le Blu-ray (quelle que soit l’édition), le Blu-ray 3D ou le Blu-ray UHD de Star Wars : Les Derniers Jedi. Seul le DVD — facturé 14,99 euros par Amazon — est concerné par la restriction forçant les gens à souscrire (c’est gratuit pendant un mois).

Amazon est coutumier du fait et, visiblement, il va falloir s’y habituer de plus en plus. Aux États-Unis, nos confrères de chez The Verge notent que plusieurs films Disney sont désormais exclusifs aux clients Prime : Le Réveil de la Force, Rogue One, Les Derniers Jedi, Ant-Man, Avengers, Captain America : First Avenger, Captain America : Le Soldat de l’Hiver, Captain America : Civil War, Les Gardiens de la Galaxie 2, Iron Man 3, Spiderman : Homecoming,Thor : Le Monde des Ténèbres et Thor : Ragnarok. À l’heure où nous écrivons ces lignes, la branche française n’a pas appliqué cette politique.

Dans les colonnes de Gizmodo, Amazon s’est contenté de préciser, « De temps en temps, Amazon offre une sélection exclusive et propose des prix sur certains objets pour les membres Prime ». Et n’oublie pas de mentionner l’existence de la période d’essai d’un mois.

Pour rappel, Amazon Prime permet de bénéficier de la livraison en un jour ouvré, d’avoir accès à la plateforme vidéo concurrençant Netflix et… de commander le DVD des Derniers Jedi.