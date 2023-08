Le premier épisode de la série Star Wars Ahsoka introduit de nouvelles intrigues — et surtout, nous montre une espèce très très mignonne de félin : les loth-cats. Ils sont pour la première fois représentés dans une série en prise de vues réelles, après être apparus dans la série Rebels.

C’est presque une tradition : les héros dans Star Wars ont, pour chaque film ou série, des compagnons de route attachants et mignons. Que ce soit Chewbacca dans la trilogie originale, le robot BB-8 dans les derniers films (les épisodes VII, VIII et IX), B2EMO dans Andor, ou bien évidemment Grogu dans The Mandalorian, chaque saga a son personnage prêt à être transformé en peluche.

Ahsoka n’échappe pas à la règle. Dès le 1er épisode, la nouvelle série Star Wars, disponible sur Disney+ depuis le 23 août 2023, nous montre un loth-cat, une espèce féline incroyablement mignonne, et que les fans de la série Rebels connaissent bien.

Les loth-cats, des animaux particuliers

C’est la première fois que l’on voit un loth-cat dans une série Star Wars en prises de vues réelles — et on peut dire que le résultat est réussi. Le félin de Sabine Wren est TRÈS TRÈS MIGNON, grâce à son pelage qui a l’air très doux et surtout ses grandes oreilles. Les petits miaulements qu’on entend dans la série — notamment lorsque Sabine lui sert son bol de croquette — sont absolument craquants.

Regardez-moi cette boule de poils trop mignonne. // Source : Disney+

Les loth-cats sont une espèce de félins de la planète Lothal, où Sabine habite et où Ahsoka la rejoint dans l’épisode 1. C’est d’ailleurs sur cette planète que ces chats apparaissent pour la première fois dans la saga, dans la série Rebels. Comme l’explique Wookieepedia, Rebels suit la jeunesse de Sabine Wren et d’Ezra Bridger, les personnages centraux de la série, lors de leur formation de Jedi.

Lors de son apprentissage, Ezra essaie de sentir la Force dans un loth-cat, et d’établir une connexion avec l’animal. Après un échec, il parviendra à maîtriser la technique, et ainsi à contrôler les félins et à les faire attaquer des soldats de l’Empire.

Les loth-cats sont donc des espèces d’animaux sensibles à la Force — ce qu’on entrevoit déjà dans Ahsoka, notamment lorsque le chat de Sabine grogne contre la carte secrète qu’elle a récupérée. La présence de ces animaux pourrait également laisser présager le retour d’Ezra, comme l’espèrent Sabin et Ahsoka. Sur Terre, on espère surtout pouvoir revoir très bientôt des loth-cats dans la série, ou en peluche.

