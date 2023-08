Des internautes ont compris le sens caché de certaines séquences du générique d’Ahsoka.

Vous avez la mauvaise habitude de zapper les génériques lorsqu’ils apparaissent à l’écran ? C’est dommage : vous risquez non seulement de manquer des créations qui sont esthétiques, mais qui renferment aussi des secrets. C’était le cas de l’opening des Anneaux de pouvoir : on s’est rendu compte qu’il y avait une symbolique cachée derrière le sable virevoltant.

C’est la même chose pour Ahsoka, dont les deux premiers épisodes sont déjà en ligne. Un internaute sur Reddit est parvenu à décrypter le langage qui apparaît sur le générique. Il était évident que la séquence montrait une carte stellaire stylisée, mais il était jusqu’alors impossible d’en saisir tout le seul. Le travail effectué par Ajneb97 permet de comprendre le texte.

Extrait du générique, qui représente une carte stellaire en évolution. // Source : Capture d’écran

Des planètes identifiables, et bien connues pour certaines

Les différents segments de texte sont en fait les noms de plusieurs planètes dans Star Wars. La liste est la suivante :

Arcana

Ierne

Garel

Lothal

Mandalore

Agamar

Dathomir

Yavin

Corellia

Duro

Pasaana

Cato Neimodia

la passe corellienne (une voie hyperspatiale et non une planète)

Coruscant

Seatos

Odyn

?onna (la première lettre est inconnue)

Peridea

Plusieurs de ces planètes occupent une place importante dans la saga. On pense à Coruscant, qui est la capitale galactique. Comme le fait remarquer ProtoJeb21, il y en a plusieurs qui sont également représentées dans la série Rebels — celle-ci se passe quelques dizaines d’années avant Ahsoka. Cependant, Rebels pose toutes les fondations de l’intrigue sur laquelle Ahsoka se base.

Ainsi, Lothal, Garel, Mandalore, Agamar, Dathomir et Yavin apparaissent dans Rebels. Arcana est la planète montrée au début de l’épisode 1 d’Ahsoka, tandis que Seatos est une planète montrée dans l’épisode 2. Corellia apparaît aussi dans la nouvelle série. Pour Cato Neimodia, Duro et Pasaana, leur mention peut être due au fait qu’elles sont juste proches de Corellia.

La planète Arcana, où se trouve Ahsoka au début de l’épisode 1. // Source : Capture d’écran

En revanche, la liste des noms contient quelques énigmes : Ierne, Odyn et ?onna (la première lettre n’a pas été décryptée) devraient probablement apparaître plus tard dans la série — et peut-être que du même coup, Cato Neimodia, Duro et Pasaana aussi. Quant à Peridea, c’est possiblement le point de passage vers lequel il sera possible d’aller dans une autre galaxie.

Peridea est en effet mentionné lors d’une discussion mêlant Baylan Skoll et Morgan Elsbeth. À la fin de l’épisode 2, d’ailleurs, on devine qu’un immense portail, ou pont hyperspatial est en train d’être fabriqué pour pouvoir manifestement couvrir des distances beaucoup plus importantes dans le cosmos. Selon Baylan Skoll, Peridea est presque de l’ordre du mythe.

Le décryptage des runes. // Source : Ajneb97

Un langage lié aux Siths ?

Reste une interrogation : quelle est la nature du texte dans ce générique ? Outre le basic, qui est en quelque sorte l’anglais de Star Wars, de nombreux autres dialectes existent. La piste la plus vraisemblable parmi les fans qui en discutent en ligne est celle du langage Sith, que l’on nomme également Ur-Kittât. Elle ressemble au Noir parler dans Le Seigneur des anneaux.

Ainsi, « Dzworokka yun. Nyâshqûwai, nwiqûwai.Wotok tsawakmidwanottoi, yuntok hyarutmidwanottoi » se traduit en « Il ne doit y en avoir que deux. Ni Plus, ni moins. Un pour incarner le pouvoir, l’autre pour le convoiter ». C’est la fameuse règle des Sith, qui fait qu’il y a toujours un maître et l’apprenti. On pourrait croire au texte qui se trouve gravé sur l’Anneau unique.

Il convient de noter que l’hypothèse de l’Ur-Kittât reste, pour l’heure, une piste, qui doit encore être confirmée. Par ailleurs, il est à noter que des lettres (B, J, K, Q, W, X, Z) n’ont pas pu trouver leur correspondance dans cette langue, mais le résultat obtenu avec les autres donne quelque chose de cohérent et sensé pour Star Wars — les noms ne sont de toute évidence pas du tout farfelus.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.