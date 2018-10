Marie Turcan - il y a 2 heures Pop culture

Netflix va produire une troisième partie de la série espagnole à succès La Casa de Papel, dont la plateforme avait racheté les droits de diffusion en 2017. La partie 3 sera diffusée exclusivement sur Netflix.

Netflix a annoncé le retour de la partie 3 de la Casa de Papel, la série espagnole à succès dont il a racheté les droits et qui sera en exclusivité sur la plateforme de SVOD en 2019. « L’équipe est de retour et pour plus qu’un simple braquage… » écrit la plateforme dans un communiqué envoyé le 25 octobre 2018.

Une vidéo de teasing accompagne cette annonce, qui montre le casting de la partie 2 quasiment au grand complet : on retrouve Tokio, Le Professeur, Denver, Rio, Helsinki, Nairobi, Estocolmo, Raquel, Suarez… mais aussi Berlin, l’homme terrifiant dont les fans pensaient pourtant qu’il était décédé à la fin de la deuxième partie.

La partie 3 de la série est prévue pour 2019, et non pour septembre 2018 comme une fausse rumeur le laissait entendre.

Le 18 avril 2018, Erik Barmack, vice-président des contenus originaux à l’international de la plateforme, a annoncé qu’il y aurait une troisième partie à la série à succès. Cette partie 3 sera entièrement produite par Netflix et est prévue pour une mise en ligne en 2019. Elle sera produite par Vancouver Media.

« La série non anglophone la plus regardée »

« Nous allons produire des nouveaux épisodes de la Casa de Papel qui seront diffusés exclusivement sur Netflix. Une grande partie du casting sera de la partie », a précisé Erik Barmack. La plateforme de vidéo à la demande par abonnement a racheté les droits de diffusion de la série espagnole, qu’elle a diffusée à travers le monde à partir du 20 décembre 2017.

Lors de la présentation de ses résultats trimestriels, Netflix a souligné le 17 avril que La casa de papel était « la série non anglophone la plus regardée » dans l’histoire de la plateforme, à peine quatre mois après avoir été mise en ligne.

La production espagnole est à l’origine une minisérie de quinze épisodes de 70 minutes (Netflix les a ensuite redécoupés pour correspondre à sa plateforme) réalisée par Alex Pina et diffusée sur la chaîne Antena 3 entre mai et novembre 2017.

Netflix organise son événement annuel See What’s Next à Rome les 18 et 19 avril 2018 lors duquel le géant américain présente ses nouveautés ainsi que les grands retours attendus. Numerama est sur place pour couvrir l’événement.