Entre Bleach, Jujutsu Kaisen ou encore Slam Dunk au cinéma, l’été 2023 promet d’être chargé pour les consommateurs d’anime.

Après un printemps riche en animes, place à l’été 2023. Le passage d’une nouvelle saison à une autre est, au Japon, l’occasion pour les chaines de télévision locales et les plateformes de streaming de diffuser de nouveaux animes, qui remplacent ceux de la saison précédente. Depuis le 1er juillet 2023, Oshi no Ko, Dr. Stone ou encore Vinland Saga ont donc laissé place à des suites attendues ou des nouveautés qui promettent de faire du bruit. Voici lesquelles.

Les animes de l’été sur Crunchyroll

Jujutsu Kaisen Saison 2 (6 juillet)

Après une première saison plus que réussie, Jujutsu Kaisen revient pour une seconde saison qui s’annonce encore plus importante si l’on se fie aux propos des lecteurs du manga de Gege Akutami. Cette nouvelle saison devrait mettre de côté le trio Itadori-Megumi-Nobara pour faire un bon dans le passé et se concentrer sur la vie étudiante de Gojo, un personnage adulé par les fans de Jujutsu Kaisen. Cette saison 2 adaptera aussi l’arc Shibuya, annoncé comme l’un des plus grands arcs qu’a connu le Weekly Shonen Jump ces dernières années.

À la production, on retrouve toujours le studio MAPPA. Même si la direction artistique a changé par rapport à la première saison, nul doute qu’elle saura mettre à l’honneur le manga. Rendez-vous le 6 juillet pour découvrir ce qui s’annonce comme le tournant de Jujutsu Kaisen.

Zom 100: Bucket List of the Dead (9 juillet)

Au Japon, la vie des employés, les fameux salaryman, est souvent proche du supplice. Cette dure réalité correspond parfaitement au quotidien d’Akira Tendô, un jeune homme de 24 ans lessivé après trois années passées dans une société d’exploitation et incapable d’avouer ses sentiments à sa collègue Ootori. Mais, sa vie change du jour au lendemain grâce à une apocalypse zombie, qui saccage toute sa ville et sa vie. Une chance étrangement énorme pour Akira, qui se donne pour objectif de réaliser 100 choses qu’il souhaite faire avant de devenir un zombie.

Cette histoire, qui s’annonce aussi intrigante que palpitante, débute le 9 juillet à 11h sur Crunchyroll. Mais, le 3 août, une adaptation en live action de Zom 100 arrive également sur Netflix. Vous avez le choix.

Rent-A-Girlfriend Saison 3 (7 juillet)

Si l’anime Rent-A-Girlfriend intrigue autant qu’il repousse, il arrive tout de même avec une saison 3 qui verra Kazuya continuer de tout faire pour soutenir Mizuhara dans sa volonté de devenir actrice. Mais, ce soutien n’est pas vu d’un bon œil par Ruka, sa petite amie « officielle ». Même Mami, son ancienne petite amie, est toujours décidée à mettre en péril son quotidien, tandis que Sumi compte sur lui pour se sortir de sa timidité. Kazuya n’est pas au bout de ses peines, puisqu’une voisine curieuse nommée Mini découvre sa mauvaise habitude : louer des petites amies, comme Mizuhara.

Cette fois, comment le jeune étudiant va-t-il pouvoir s’en sortir sans être plus misérable qu’il ne l’est déjà ? Réponse dès le 7 juillet.

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Saison 2 (2 juillet)

Parmi les innombrables Isekai que l’on peut lire ou regarder, Mushoku Tensei est l’un de ceux qui ont fait le plus de bruit. L’anime, qui nous entraîne dans le quotidien d’un chômeur aux pensées suicidaires réincarné dans un monde fantaisiste, a su se faire une place et susciter une attente importante, récompensée par une seconde saison.

Dans celle-ci, nous suivrons toujours Rudeus Greyrat dans sa quête pour devenir le plus grand magicien de l’histoire et vivre enfin une vie intéressante. Pour savoir s’il va y arriver, cela commence dès le 2 juillet à 17 h 30.

Horimiya: The Missing Pieces (1er juillet)

Depuis une première diffusion en 2021, Horimiya est l’une des romcom les plus appréciées du circuit, en partie pour ses messages portés. Horimiya raconte l’histoire de Kyôko Hori et Izumi Miyamura, deux camarades de classe qui se rencontrent par hasard en dehors de l’école et lancent, sans le vouloir, une relation qui va changer leurs vies.

Avec les nouveaux épisodes qui arrivent sur Crunchyroll, nul doute que les fans seront au rendez-vous pour voir cette relation approfondie. Il faut dire qu’Horimiya: The Missing Pieces adaptera les « pièces manquantes » du manga, qui n’ont pas été incluses dans la première saison. L’occasion pour les fans de découvrir sous un nouveau jour les personnages de l’anime. Cette nouvelle saison, prévue sur 13 épisodes, arrive le 1er juillet, avec un nouvel épisode chaque samedi à 18h.

The Gene of AI (7 juillet)

Si les IA font beaucoup de bruit depuis plusieurs mois, les mangakas japonais n’ont pas attendu l’arrivée de ChatGPT, Midjourney ou d’autres IA génératives pour s’en inspirer. C’est notamment le cas de Yamada Kyuri, qui a publié dans le Shuukan Shounen Champion le manga The Gene of AI. Ce manga, qui dresse un futur proche où environ 10 % des personnes sont des robots humanoïdes, raconte aussi comment le médecin Hikaru Sudô cherche à régler les problèmes de santé qui touchent uniquement ces humanoïdes.

Par chance ou par coïncidence, un anime adapté par Madhouse arrive sur Crunchyroll le 7 juillet. L’occasion parfaite pour découvrir un univers de science-fiction qui s’annonce palpitant.

Les animes de l’été sur ADN

Spy Classroom Saison 2 (13 juillet)

Après une première saison très appréciée au printemps et qui avait laissé les fans sur un cliffhanger important, Spy Classroom revient déjà avec une seconde saison. Les espionnes de l’Étincelle, formées pour mener dans l’ombre les guerres orchestrées par les différents gouvernements, vont devoir continuer à collaborer pour remplir leurs missions. Et, découvrir ainsi les secrets de ce monde qui ne semble pas toujours en accord avec ce qu’il prétend être.

Pour découvrir la suite des aventures de Lily et de ses amies, il faudra patienter jusqu’au 13 juillet à 16h30.

Les animes de l’été sur Disney+

Bleach : La Guerre sanglante de 1 000 ans (8 juillet)

Cette fois, Bleach : La Guerre sanglante de 1 000 ans sera bien diffusée sur Disney+. Après avoir fait l’erreur de ne pas proposer directement aux Français la diffusion en simulcast de la première partie de l’arc final de l’anime, Disney ne veut pas récidiver avec « The Separation », la deuxième partie. Dans celle-ci, l’affrontement violent entre les Quincy et les Shinigami continue, et ces derniers comptent bien prendre leur revanche après une première défaite humiliante. Mais, cette fois, certains affrontements pourraient bien être plus personnels, notamment en ce qui concerne Ichigo et Ishida.

Comme pour la première partie, on peut s’attendre à des retournements de situation et des combats à couper le souffle. Après un hiatus de plusieurs années, le studio Pierrot (Naruto, Black Clover) est déterminé à adapter de la plus belle des manière la fin du manga culte de Tite Kubo. Les fans pourront le constater par eux-mêmes dès le premier épisode, qui arrive sur Disney + le 8 juillet 2023.

Les animes de l’été sur Netflix

Baki Hanma Saison 2 (26 juillet)

Cet été, Netflix propose un programme d’anime moins dense que d’habitude. Cela n’empêche pas pour autant la plateforme d’accueillir des suites très attendues, comme la saison 2 de Baki Hanma. Dans celle-ci, Baki continue sa quête pour pouvoir tenir tête à son père, la créature la plus forte sur Terre. Pour cela, Baki a déjà dû battre l’homme le plus fort des États-Unis, pour obtenir le droit de quitter une prison d’État d’Arizona. Cette fois, il va devoir affronter un adversaire tout droit venu de la Préhistoire en la personne de Pickle, un homme primitif endormi depuis plusieurs millions d’années que l’on dit capable d’affronter un T-Rex à mains nues. Un véritable monstre, qui correspond parfaitement à l’univers des combats de Baki, une œuvre culte parmi les animes de combat.

La deuxième saison de Baki Hanma sortira en deux parties : « The Tale of Pickle & The Pickle War Saga », diffusée à partir du mercredi 26 juillet, et « The Father VS Son Saga », diffusée à partir du jeudi 24 août.

My Happy Mariage (5 juillet)

Après les combats, Netflix nous propose un anime beaucoup plus doux avec My Happy Marriage, adaptation du light novel éponyme écrit par Akumi Agitogi et illustré par Tsukiho Tsukioka. Cet anime se consacrera à Miyo, jeune femme née dans une famille aisée de « sang pur », mais constamment empêchée de profiter de ses privilèges par sa demi-sœur. Sa rencontre avec un héritier noble fortuné, qui lui témoigne une attention toute particulière, pourrait bien changer son destin. Pourtant, ce nouveau fiancé semble froid, cruel et a déjà fait fuir de nombreuses prétendantes.

Plus qu’une histoire d’amour, My Happy Mariage est aussi un anime idéal pour découvrir l’ère Meiji, période charnière dans l’histoire du Japon contemporain. La production de la série, accordée au studio Kinema Citrus (Black Bullet, Made in Abyss) promet un anime riche en couleurs et qui reprendra avec le plus de fidélité possible l’esprit du light novel. Le premier épisode est disponible en simulcast dès le 5 juillet.

Les animes de l’été au cinéma

Détective Conan : Le sous-marin noir (2 août)

Il y a les animes que l’on peut voir dans notre canapé et ceux que l’on peut voir sur grand écran. C’est le cas du 26e film de la licence culte Détective Conan. Dans ce film, intitulé Détective Conan : Le sous-marin noir, nous suivrons Conan et les Détectives Juniors, en visite sur l’île d’Hachijo-jima, à Tokyo. Des ingénieurs du monde entier s’y sont réunis pour le test à grande échelle de « Pacific Buoy », une installation en mer permettant de connecter les caméras de sécurité appartenant aux forces de police du monde entier. Mais, cet évènement va passer au second plan lorsque les Détectives Juniors reçoivent l’appel d’un agent du FBI les informant qu’un employé d’Europol a été assassiné en Allemagne. Le début d’une nouvelle mission pour Conan, bien décidé à faire la lumière sur cette affaire et son lien avec le Japon.

Pour les fans de cette œuvre culte, l’arrivée de ce film en France est un évènement. Il faut dire que le film arrive seulement 4 mois après sa sortie originale au Japon, le 14 avril. C’est très rapide pour un film d’animation japonaise, qui met généralement près d’un an avant d’arriver en France, lorsqu’un distributeur français parvient à en obtenir la diffusion. Mais, les fans de la licence devront patienter jusqu’au 2 août pour découvrir le film au cinéma.

THE FIRST SLAM DUNK (26 juillet)

Parmi les meilleurs mangas de sport, Slam Dunk est sans aucun doute l’un des plus intemporels et les plus reconnus. Même si le manga et l’anime se sont achevés dans les années 90, l’œuvre de Takehiko Inoue continue de susciter énormément d’attentes. L’arrivée en France du film THE FIRST SLAM DUNK en témoigne. Si le film a été mal jugé à la vue des premières images et de sa production entièrement réalisée en CGI, les premiers avis des avant-premières et son succès retentissant au Japon démontre que le film est une réussite.

Le film est consacré au match légendaire entre Shohoku et Sannoh Kogyo dans le cadre du championnat national inter-lycées au Japon. Mais, il mettra aussi à l’honneur Ryota Miyagi, le petit meneur de Shohoku. Un cocktail explosif qui plaira à tous les fans de la licence et disponible au cinéma dès le 26 juillet en France.

