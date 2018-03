La plateforme de streaming opérée par Amazon multiplie les accords pour livrer à ses clients des séries rapidement après leur diffusion aux États-Unis. Après AMC et Hulu, c'est au tour de Freeform (Disney) de signer avec le géant du e-commerce.

Après The Bold Type, série ajoutée cet hiver dans le catalogue d’Amazon, le service de streaming poursuit sa bonne entente commerciale avec Freeform, une chaîne de Disney. Au Royaume-Uni, en France, en Italie et en Allemagne, Amazon Prime Video a en effet obtenu l’exclusivité de la diffusion de Cloak & Dagger, une nouvelle série TV issue de l’univers Marvel qui doit être diffusée sur Freeform.

Contrairement à The Bold Type, la série Cloak & Dagger sera mise à disposition des téléspectateurs au rythme d’un épisode par semaine, un jour après leur diffusion américaine. La série sera visible sur Prime Video à partir du mois de juin.

Teen drama

Cloak & Dagger est la première série Marvel taillée pour Freeform — anciennement ABC Family. La chaîne, dont la programmation familiale a récemment été modernisée pour séduire les jeunes adultes, devrait fournir avec cette franchise un nouveau teen drama inspiré des comics Marvel. Cloak & Dagger partage ainsi de nombreux éléments communs avec Runaways de Hulu : des jeunes personnages, une écriture tournée vers l’intime et un décor sobre.

Il apparaît que la chaîne de Disney semble viser les spectateurs des séries DC de The CW, une chaîne spécialisée dans les programmes pour adolescents de mauvaise facture.

Toutefois, projetée au SXSW, la série Cloak & Dagger offre, selon la presse américaine, un divertissement d’une meilleure qualité qu’escomptée : les deux acteurs principaux Olivia Holte et Aubrey Joseph seraient ainsi particulièrement convaincants. Slash Film écrit : « Il est clair que [Cloak & Dagger] se hissera parmi les meilleures séries de Marvel TV. Certes, la barre n’est pas vraiment placée haute, mais Cloak & Dagger la dépasse avec style et une écriture efficace. »

Enfin, l’acquisition par Amazon des droits de diffusion en +24 de la série rappelle que l’entreprise multiplie les investissements en ce sens : en mars, la plateforme française a obtenu les premières fenêtres de diffusion de l’imposant drame horrifique de AMC The Terror, et d’un autre drame ambitieux, The Looming Tower de Hulu.