Jeff Kaplan et toute l'équipe derrière Overwatch adressent leurs vœux pour 2018. L'occasion de faire le point sur les contenus à venir.

Jeff Kaplan, directeur d’Overwatch, n’a pas manqué de souhaiter la bonne année aux joueuses et aux joueurs du FPS de Blizzard. Logique étant donné qu’ils sont nombreux, nombreux, surtout, à vouloir connaître les nouveautés qui animeront 2018.

Dans son long message vidéo adressé à la communauté, l’intéressé fait le bilan de 2017 et se projette donc sur les mois à venir en donnant quelques indices sur ce qui attend les fans d’Overwatch en cette année de grand lancement pour la ligue eSport. Un enjeu majeur pour le géant américain qui, du côté des autres bonnes résolutions, n’entend pas bousculer les habitudes alors que le jeu phare fêtera ses deux ans.

Bonne année 2018

Des nouvelles cartes, des nouveaux Héros et toujours plus d’événements : voilà ce qu’il faut retenir des bonnes paroles de Jeff Kaplan, qui se garde bien de teaser la moindre surprise. Il précise quand même que Blizzard World, l’environnement prenant la forme d’un parc d’attractions bourré de fan service, sera bientôt disponible et que le 27e personnage est actuellement testé en interne. A priori, on peut espérer une intégration au sein du casting dans les semaines à venir. Il sera accompagné par d’autres nouvelles têtes sur lesquelles travaillent déjà les développeurs.

En 2017, Overwatch avait fêté l’année du Coq. En 2018, le FPS célébrera celle du Chien. Un prétexte pour organiser un nouvel événement apportant son lot d’objets cosmétiques et de décorations. En parlant d’objets cosmétiques, Jeff Kaplan a confié que les tenues aux couleurs des équipes de la Ligue pourront bientôt garnir les garde-robes.

Pour terminer, Blizzard Entertainment entend mettre l’accent sur le jeu compétitif, avec des modifications à court, moyen et long termes qui seront parfois motivées par les retours partagés sur les canaux de communication (forums, réseaux sociaux). Voilà pour 2018, qui ressemblera furieusement à 2017 vu comme ça.