Google vient de signer le plus important rachat de son histoire en annonçant l’acquisition de Wiz, une licorne israélienne de la cybersécurité. Le géant de la tech pourrait renforcer ses solutions de cybersécurité, un secteur dans lequel Google devient de plus en plus dominant.

Le plus gros investissement de Google à ce jour se joue dans le domaine stratégique de la cybersécurité. Le géant de la tech a annoncé dans un communiqué publié ce 18 mars, un « accord définitif » pour le rachat de la start-up américaine Wiz, spécialisée dans la cybersécurité, pour 32 milliards de dollars. C’est de très loin la plus importante acquisition jamais réalisée par Google et sa maison mère Alphabet, qui se renforcent dans la sécurité informatique, considérée comme un marché de croissance.

Pourquoi Google rachète la société Wiz

Wiz fait partie des champions israéliens de la cybersécurité, à l’instar de Checkpoint. Surnommé, la « Cyber Nation », Israël compte d’ailleurs de nombreux fondateurs de mastodontes du secteur, aujourd’hui installé aux États-Unis, tels que Palo Alto Networks et Sentinel One.

Wiz a gardé son siège à Tel Aviv, et s’est rapidement imposée auprès des multinationales américaines. Fondée en 2020 par des entrepreneurs reconnus dans le domaine de la cybersécurité, l’entreprise compte déjà parmi ses utilisateurs près de la moitié des sociétés du Fortune 100, qui regroupe les 100 plus grandes entreprises américaines.

En mai dernier, Wiz a atteint une valorisation de 12 milliards de dollars après avoir bouclé un tour de financement d’un milliard de dollars. Sa plateforme se présente comme un outil conçu pour sécuriser tout ce que les développeurs créent et exécutent dans le cloud.

La licorne de la cybersécurité a vu le jour au bon moment : au tout début de la pandémie de COVID-19, période marquée par une adoption massive du télétravail et une migration accélérée vers le cloud. Avec la généralisation du télétravail, les risques liés à la sécurité réseau se sont multipliés (rançongiciels, malwares, failles diverses), ce qui a considérablement augmenté la demande de solutions capables de protéger les tâches à distance.

Concrètement, le programme développé par Wiz cartographie l’ensemble des infrastructures cloud et repère les alertes ou vulnérabilités qui pourraient mener à des brèches. La plateforme fonctionne en mode lecture seule pour analyser machines virtuelles, applications et base de données, quel que soit le fournisseur cloud.

Wiz propose un moyen de surveillance global face à la dispersion des postes liée au télétravail. // Source : MidJourney pour Numerama

Un moyen d’améliorer l’offre en cybersécurité

Une intégration avec Google Cloud permettrait de renforcer les fonctionnalités d’un logiciel phare du groupe, le Security Command Center, un tableau de bord de cybersécurité. Cette solution s’impose déjà de plus en plus dans de nombreuses multinationales et l’intégration de Wiz ne fera que renforcer la position d’un Google de plus en plus présent dans le secteur. Rappelons que l’entreprise a déjà racheté Mandiant, une pépite de la recherche sur les hackers.

À noter aussi que les experts de Wiz testent aussi les fameux modèles de langage, les chatbots nourris à l’intelligence artificielle, en détectant les failles dans ces assistants. Google pourrait mettre à profit ces compétences pour sécuriser son propre produit, Gemini, au moment où les chatbots font de plus en plus l’objet de tentatives de compromission et d’attaques en tout genre.

