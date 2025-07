Lecture Zen Résumer l'article

Le sabre laser de Dark Vador, méchant emblématique de l’univers Star Wars, va être mis en vente aux enchères. Un fan va pouvoir l’acquérir, à condition qu’il dépense beaucoup d’argent.

Une pièce de collection unique va prochainement être mise aux enchères, et on imagine que des millions de fans de Star Wars rêveraient de l’obtenir. Comme le rapporte The Hollywood Reporter dans un article publié le 15 juillet, le sabre laser de Dark Vador — méchant emblématique de l’univers imaginé par George Lucas — va être proposé par Propstore en septembre.

« Les véritables accessoires de sabres laser, toujours en état, de la trilogie originale de films sont extrêmement rares, et Propstore est honoré de présenter cette pièce historique lors de notre vente de septembre. C’est une pièce de niveau de Graal, digne des plus belles collections du monde. », se réjouit Brandon Alinger, directeur opérationnel. Avant d’être acquis par un collectionneur, le sabre laser passera par trois villes — Londres, New York et Beverly Hills. Il sera exposé aux côtés d’autres accessoires iconiques du cinéma, comme une ceinture portée par Harrison Ford quand il incarnait Indiana Jones, un stylo effaceur de mémoire de Men in Black ou encore le casque de Sauron (méchant du Seigneur des anneaux).

Pour s’offrir le sabre laser de Dark Vador, il faudra être millionnaire

Le sabre laser proposé a été utilisé par David Prowse, et sa doublure Bob Anderson, dans deux films de la trilogie originale : L’Empire contre-attaque (épisode 5) et Le retour du Jedi (épisode 6). Sa valeur de prévente est estimée à entre 1 et 3 millions de dollars, suggérant que le futur acquéreur devra être suffisamment fortuné pour l’ajouter à sa collection. Preuve de sa rareté et de l’immense opportunité qui se présente, cet objet serait l’unique sabre laser des premiers films Star Wars à être mis aux enchères.

À noter que ce n’est pas la première fois que Propstore vend un objet affilié à l’univers Star Wars. En 2022, un fan avait pu mettre la main sur un modèle miniature d’un vaisseau X-Wing (56 centimètres de long), créé par George Lucas. Le prix à l’époque ? 2,3 millions de dollars, ce qui donne une bonne idée des sommes que sont prêts à mettre certains pour obtenir des pièces aussi iconiques. Un sabre laser, forcément à l’échelle, pourrait atteindre des enchères bien plus élevées encore.

On le précise quand même : ce n’est pas un sabre laser tel qu’il est montré dans les films (la technologie de lame laser n’existe pas à l’heure actuelle). L’idée est de faire l’acquisition du manche, qui constitue une partie importante — car personnalisable — de l’arme des Jedi et des Sith.

