Alors que la saison 5 de Stranger Things approche à grands pas, Netflix vient enfin de dévoiler les premières images des prochains épisodes. Pour autant, cette bande-annonce, aussi explosive soit-elle, ne nous prépare absolument pas pour le grand final de la série.

Depuis près de 10 ans, des millions d’abonnés Netflix suivent avec attention les aventures de Mike, Dustin, Eleven, Lucas, Max, Will et les autres. Mais en 2025, il sera finalement temps de dire adieu à ces personnages qui nous ont accompagné pendant si longtemps. Stranger Things va ainsi se conclure avec une saison 5 qui s’annonce plus longue et plus intense que jamais, dès le 27 novembre.

En attendant de pouvoir dévorer ces nouveaux épisodes, Netflix a heureusement partagé une première bande-annonce, le 16 juillet, dont la musique est évidemment lourde de sens. Un trailer qui nous donne l’impression de savoir à quoi nous attendre pour le dénouement épique de l’une des plus grandes séries d’horreur. Mais tout ceci ne serait qu’illusion.

630 heures de rush pour la saison 5 de Stranger Things

Dans une publication sur Instagram, partagée le 16 juillet et accompagnant la bande-annonce, l’un des créateurs de la série, Ross Duffer, a ainsi tenu à clarifier les choses auprès des fans. Il estime qu’ils ne doivent absolument pas « s’inquiéter à propos d’éventuels spoilers » : « Cette bande-annonce est tirée de tous les épisodes, à l’exception du septième, mais les images viennent surtout de la première partie et effleurent seulement le sujet. »

Le retour de Vecna, les pleurs de Nancy, l’arrivée fracassante de Linda Hamilton (Terminator) à Hawkins… Tout ceci proviendrait donc majoritairement des quatre épisodes qui seront mis en ligne le 27 novembre. Netflix ménage visiblement le suspense pour son grand final, et notamment sur l’avant-dernier chapitre, le septième, qui pourrait nous révéler bien des surprises.

La bande (presque) au complet dans la saison 5 de Stranger Things. // Source : Netflix

Celui-ci est nommé Le Pont (ou The Bridge en VO), ce qui pourrait amener nos héros à briser les liens qui unissent le Monde à l’Envers et Hawkins. D’autant que l’ultime chapitre de la série porte le nom du Monde à l’Endroit (The Rightside Up en VO), signifiant une potentielle réussite de la bande, avec probablement un lourd prix à payer en retour.

Quoi qu’il en soit, la saison 5 de Stranger Things s’annonce grandiose. Comme l’a rappelé Ross Duffer sur Instagram, le 1er juin, cette salve d’épisodes a demandé un travail colossal avec « 237 jours de production, 6725 caméras installées et 630 heures de rush » au total. Nous ne sommes clairement pas prêts à dire au revoir à cette série culte.

