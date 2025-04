Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La saison 2 de l’adaptation de The Last of Us vient juste de commencer, et nul doute qu’elle donnera envie à de nombreuses personnes de s’intéresser aux jeux, ou de le refaire pour le plaisir. Voilà où trouver les versions remaster sur PS5 au meilleur prix.

Si vous n’avez joué à The Last of Us, vous passez à côté d’un gros morceau de jeu vidéo qui a su marquer son époque. La saison 2 revient avec un premier épisode qui pose immédiatement l’ambiance et qui donnera sûrement envie aux fans de la première heure et aux nouveaux venus de relancer les jeux. Pour celles et ceux qui n’ont jamais joué aux titres de Naughty Dog, c’est le bon moment. Attention toutefois à ne pas tomber dans le piège tendu par Sony, qui profite de l’occasion pour lancer une énième réédition des jeux, dans un coffret unique à 120 €, bien trop cher.

The Last of Us Part I est vendu au prix de 79,99 € sur le Playstation Store. Il est actuellement proposé en version physique sur PS5 au prix de 33,99 € sur Amazon.

Quant à sa suite, The Last of Us Part II Remastered, elle est vendue 49,99 € sur le PlayStation Store. Vous la trouverez en ce moment sur Cdiscount en version physique pour PS5 au prix de 34,99 €.

Si vous souhaitez passer tout de suite à la Part II, et rattraper la série actuellement diffusée, The Last of Us Part II Remastered vient de débarquer sur PC le 3 avril dernier. Il est au prix de 44,99 €, au lieu de 49,99 €.

C’est quoi, The Last of Us Part I ?

The Last of Us Part I est le remake du jeu original sorti en 2013 sur PS3. Le titre du studio Naughty Dog vous plonge dans l’histoire de Joel et Ellie, deux personnages qu’une épidémie mondiale n’a pas épargnés. Contaminés par un champignon, les gens se transforment en créatures repoussantes, sorte de zombies version cordyceps. Les deux personnages principaux devront alors devoir traverser une partie des États-Unis en ruines dans un but bien précis. Le magnifique DLC Left Behind, qui éclaire sur le passé de Ellie, est inclus dans le jeu.

Dans sa version remake, le jeu d’une beauté à couper le souffle et en met plein les yeux. Le niveau de détails est bluffant et le jeu se démarque notamment par le réalisme des personnages, autant dans l’écriture que la mise en scène. La frontière entre cinéma et jeux vidéo n’a jamais été aussi mince que dans The Last of Us, ce qui en fait une œuvre majeure qui n’a rien perdu de sa superbe, malgré un gameplay un peu rigide.

Ellie dans The Last of Us Part I. // Source : Sony/Naughty Dog

C’est quoi, The Last of Us Part II ?

The Last of Us Part II Remastered 47,99 € sur Amazon 46,99 € sur Fnac Points forts Excellente réalisation

Cette maîtrise de la narration

Un gameplay plus évolué qu’espéré

Des graphismes à la hauteur Points faibles Quelques longueurs

Un soupçon de rigidité en moins ne ferait pas de mal

Pas de Part III svp

The Last of Us Part II continue avec les mêmes thématiques au centre du premier opus, en allant toutefois un peu plus loin dans les sombres recoins de l’âme humaine. D’une justesse incroyable dans son récit et sa narration, le jeu pousse le curseur encore plus loin en termes de mise en scène et de direction d’actrices et d’acteurs. Les personnages sont crédibles à l’écran et l’immersion encore plus forte, malgré un récit peu trop long pour son propre bien.

Pour le reste, le jeu se parcourt avec plaisir autant dans ses phases d’infiltration que dans ses moments moins subtils. Pour cette version Remaster, de nouveaux niveaux baptisés « Lost Levels » permettent d’explorer des décors jamais vus auparavant. Un mode Guitar Free Play justifie, forcément indispensable, fait son apparition.

Joel dans The Last of Us Part II. // Source : Naughty Dog

Les points à retenir sur The Last of Us :

Un monde post-apo incroyable

Une histoire prenante qui n’a rien à envier aux meilleurs films du genre

Mieux que la série de HBO

