Bubzia, un speedrunner de Super Mario 64, vient de battre un nouveau record : terminer le jeu avec une seule étoile en moins de 11 minutes et les yeux bandés. Et ce n’est pas la seule performance inouïe qu’il détient sur le célèbre jeu de plateforme de la Nintendo 64.

Super Mario 64 a marqué l’histoire du jeu vidéo en 1996 en révolutionnant le genre et en posant les fondations des jeux de plateforme en 3D, toujours valides aujourd’hui. Près de trente ans plus tard, son influence reste immense. En témoigne la communauté toujours active de speedrunneuses et speedrunners passionnés, qui continuent de repousser les limites du jeu, en franchissant parfois les barrières imposées. Parmi les nombreux records détenus par la communauté, les parties réalisées les yeux bandés comptent parmi les plus impressionnantes.

Le speedrunner Bubzia a une nouvelle fois marqué l’histoire de Super Mario 64, et du speedrun en général, en battant le record du monde du run avec une étoile les yeux bandés, avec un temps sous la barre des 11 minutes. Il a célébré cet exploit sur Bluesky le 14 juillet 2025, précisant qu’il lui avait fallu plusieurs mois d’entraînement pour parvenir à ce résultat exceptionnel. Le speedrun à une seule étoile sur Super Mario 64 est une catégorie très spécifique, où l’objectif est de terminer le jeu en ne récupérant qu’une seule étoile sur les 120 disponibles, sachant qu’il faut normalement collecter 70 étoiles pour accéder au boss final et conclure l’aventure.

Here we go, mais les yeux fermés

Vous l’aurez compris, ce type de performances repose donc sur l’exploitation de glitchs (bugs dans un jeu vidéo) et de techniques avancées qui permettent de contourner de vastes portions du jeu et de casser les limites du gameplay. Sans aucun retour visuel, le streamer doit de plus maîtriser des mouvements d’une précision extrême et suivre des trajectoires optimisées en se fiant uniquement aux indices sonores et à sa mémoire musculaire.

Le speedrunner Bubzia n’en est pas à son premier exploit : plus tôt, en 2025, il avait déjà battu l’ancien record du monde en catégorie 70 étoiles en mode aveugle sur Super Mario 64, avec un temps de 1 heure, 16 minutes et 41 secondes. Ces prouesses sont le fruit d’un talent incroyable, mais surtout de beaucoup de temps passé devant l’écran.

Super Mario 64 // Source : Nintendo

La prochaine fois que vous peinez à vaincre un boss sur Elden Ring, dites-vous que quelqu’un l’a probablement battu les yeux bandés, les mains dans le dos et une motte de beurre dans la bouche.

