Le premier film James Bond de l’ère post-Daniel Craig sera réalisé par le Québécois Denis Villeneuve, déjà derrière l’excellent Blade Runner 2049 et les films Dune. Il reste désormais à désigner un nouveau 007, alors que les rumeurs se contredisent depuis des années.

Après Cary Joji Fukunaga, réalisiteur de Mourir peut attendre (le dernier 007 avec Daniel Craig), le groupe Amazon MGM Studios a dévoilé le 25 juin 2025 le nom du prochain grand réalisateur d’un film James Bond. Denis Villeneuve, le réalisateur québécois que les fans de science-fiction connaissent très bien, initiera la nouvelle ère James Bond dans un film à la date de sortie aujourd’hui inconnue.

Mondialement salué pour ses adaptations ambitieuses de Dune, Blade Runner 2049 et Arrival, Denis Villeneuve s’attaquera, après Dune Messiah dont la sortie est prévue en 2026, à l’espion le plus iconique du cinéma.

Denis Villeneuve, nouvelle star d’Hollywood

Dans le communiqué d’Amazon (Amazon a racheté les studios derrière James Bond en 2021), Denis Villeneuve exprime son émotion : « Certaines de mes premières expériences cinématographiques sont liées à 007. J’ai grandi en regardant les films James Bond avec mon père depuis Dr. No, avec Sean Connery. Je suis un fan absolu de Bond. Il est un territoire sacré pour moi. Je compte honorer cette tradition tout en ouvrant de nouvelles voies pour les missions à venir. C’est une grande responsabilité, mais c’est aussi très excitant et un immense honneur », indique le réalisateur.

Denis Villeneuve et Tanya Lapointe, qui produira le film. // Source : Amazon MGM

Amazon MGM Studios, pour son premier film, misera donc sur un réalisateur connu pour ses univers visuellement puissants et immersifs, ce qui promet déjà une magnifique expérience visuelle. Mike Hopkins, à la tête du studio, souligne ce choix stratégique dans le communiqué : « Denis est un maître du cinéma contemporain », écrit-il. « Bond est désormais entre les mains d’un des plus grands réalisateurs actuels, et nous avons hâte de lancer cette nouvelle aventure. »

Pour l’instant, Denis Villeneuve risque de se concentrer sur la sortie du troisième volet de Dune, dont l’arrivée en salles est prévue pour le 16 décembre 2026 en France. Ensuite, le réalisateur canadien pourra s’attaquer au monument James Bond. Le choix de l’acteur qui portera la saga après Daniel Craig sera peut-être le sien, après des années de rumeurs et de polémiques.

