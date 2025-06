Lecture Zen Résumer l'article

IO Interactive a dévoilé les premières images du jeu vidéo adapté de la saga James Bond, intitulé 007 First Light et attendu pour 2026. L’ADN de l’espion au service de sa Majesté a l’air là.

Depuis 2020, on sait que le studio IO Interactive, célèbre pour la saga Hitman, travaille sur une adaptation de la saga James Bond. Il a fallu attendre 2025 et le State of Play de Sony diffusé le 4 juin pour voir les premières images du jeu qui se fait appeler 007 First Light. Le moins que l’on puisse dire est que les séquences montrées donnent envie.

À l’instar d’Indiana Jones and the Great Circle, autre jeu vidéo tiré d’une licence culte et populaire au cinéma, 007 First Light semble avoir capté l’essence de son sujet. La personnalité de l’espion est respectée, entre son arrogance légendaire, son côté dandy et cette propension à n’en faire qu’à sa tête. 007 First Light sera une origin story, « centrée sur les événements qui ont conduit un jeune héros à devenir le meilleur agent du MI6 ».

Le jeu James Bond s’intéressera au début de carrière du héros

La bande-annonce de présentation de 007 First Light préfigure une expérience hyper variée, que ce soit dans les lieux explorés ou les situations. Certains feront peut-être le parallèle avec les jeux vidéo Uncharted, qui mélangent habilement action et narration dans un cocktail pensé pour le (grand) spectacle. On imagine que le jeu s’articulera autour de nombreuses missions, et qu’on pourra associer la manière forte à l’infiltration, avec le flegme déjà affirmé du héros.

Il faudra bien évidemment confirmer cette première impression avec une manette entre les mains. Mais on peut faire confiance à IO Interactive sur ce point : avec Hitman 3, le studio a proposé un gameplay aux petits oignons, la simulation ultime pour celles et ceux qui adorent assassiner avec classe. 007 First Light reprendra certainement quelques éléments qui en font la réussite, James Bond ayant des points communs avec l’Agent 47 (le héros des Hitman).

Selon le site officiel, 007 First Light reposera sur quatre piliers : devenir James Bond, vivre une aventure d’espionnage exaltante (lieux à couper le souffle, véhicules à conduire, aventure cinématographique), espionner à sa façon (approche libre) et refaire des missions avec des modifications pour tester ses talents.

Seul hic : il faudra patienter jusqu’en 2026 pour jouer à 007 First Light, qui sera disponible sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X, Nintendo Switch 2 et PC.

