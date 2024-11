Lecture Zen Résumer l'article

Denis Villeneuve n’est pas intéressé par la réalisation d’un film Star Wars. S’il a adoré les deux premiers films, le cinéaste, maître de la SF, a vite lâché l’affaire à cause d’un coupable désigné.

Denis Villeneuve peut assurément être considéré comme un maître de la SF. Il a offert une suite magistrale à Blade Runner, ce qui n’était pas gagné, et a merveilleusement bien adapté Dune, ce qui n’était pas gagné non plus. Par ailleurs, des spectateurs gardent un excellent souvenir de Premier Contact, une œuvre plus intime. Il est donc logique qu’on pense à lui pour réaliser un film Star Wars, pour un hypothétique futur projet.

Mais autant le dire tout de suite : Denis Villeneuve n’est pas intéressé. Il s’est exprimé sur le sujet à l’occasion du podcast The Town, diffusé le 27 novembre. Il a révélé les raisons exactes de son manque d’amour pour Star Wars, alors que les premiers longs métrages lui avaient quand même procuré quelques frissons quand il était enfant. « Tout a déraillé en 1983 », affirme-t-il, l’année de sortie de l’épisode 6, avec troisième film Le retour du Jedi, qui a conclu la trilogie originale.

Denis Villeneuve ne veut pas réaliser de films Star Wars

Très transparent, voire nostalgique, Denis Villeneuve est d’abord tombé totalement amoureux de Star Wars. Il se souvient : « J’étais la cible. J’avais 10 ans. C’est rentré dans mon crâne comme une balle en argent. J’étais obsédé par Star Wars. Je veux dire, L’Empire contre-attaque est le film que j’ai le plus attendu de toute ma vie. Je l’ai vu des millions de fois. L’Empire contre-attaque m’a traumatisé. J’adorais Star Wars. »

Puis arriva la fameuse année 1983 et, donc, l’arrivée dans les salles obscures de la conclusion de la saga. C’est là que la flamme s’est éteinte sans ménagement pour Denis Villeneuve. « C’est une longue histoire. J’avais alors 15 ans et, avec mon meilleur ami, je voulais prendre un taxi et aller à Los Angeles pour dire deux mots à George Lucas — on était tellement en colère ! Encore aujourd’hui… Les ewoks. C’est devenu une comédie pour les enfants », regrette-t-il.

Denis Villeneuve a une dent contre les ewoks, ces « peluches extraterrestres » pensées pour vendre des produits dérivés, mais dont la présence tranche avec la dramaturgie épique de L’Empire contre-attaque. Comme beaucoup d’autres fans, le cinéaste n’a pas pardonné cette rupture de ton, et on ose à peine imaginer ce qu’il pense de ce qu’est devenu Star Wars aujourd’hui. D’une certaine manière, il se fait le porte-parole involontaire de nombreuses personnes qui estiment que la saga a perdu de sa superbe avec l’épisode 5, véritable chef-d’œuvre, qui constitue presque une anomalie tant son degré de maitrise et d’excellence tranche avec le reste.

De manière plus pragmatique, il n’a pas envie non plus de répondre à des exigences et des obligations artistiques — « La saga Star Wars s’est enfermée dans sa propre mythologie, très dogmatique, on dirait une simple recette à suivre, avec aucune surprise. Je ne rêve donc pas de faire un film Star Wars, car le code est trop codifié ». Le moule imposé par Disney et Lucasfilm n’est pas pour lui.

