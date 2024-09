Lecture Zen Résumer l'article

Disney a officiellement lancé un programme consistant à proposer une alternative payante au partage gratuit des comptes et, donc, des mots de passe. De fait, Disney+ marche dans les pas de Netflix vers une répression accrue des comptes et des mots de passe partagés.

Netflix a ouvert la voie, et désormais Disney+ marche dans ses pas. Dans un communiqué partagé le 25 septembre 2024 sur son site officiel, le géant du divertissement présente les contours de sa nouvelle politique concernant le partage de compte. En l’occurrence, il s’agit ici de sa plateforme de vidéo en ligne par abonnement Disney+.

Pour les personnes qui vivent à l’intérieur du même foyer que celle qui paie l’abonnement Disney+, rien ne change : le catalogue est accessible sur un ensemble d’appareils associés à la résidence principale. Selon le type d’offre, il est possible de regarder des programmes sur deux appareils en simultané, ou jusqu’à quatre.

Si vous partagez votre compte Disney+, payez

En revanche, le ton s’est durci pour le partage du compte à l’extérieur du foyer. Ici, on parle de membres de la famille vivant autre part, d’amis ou de collègues. Bref, tout ce qui ne compose pas un foyer standard. En principe, il faut que ces personnes paient leur propre forfait et disposent de leur propre compte.

Cependant, la plateforme propose une solution intermédiaire : la possibilité d’ajouter un membre supplémentaire à un compte Disney+, à la condition de payer à Disney un supplément mensuel. En clair, il s’agit d’une façon de monétiser et d’officialiser le partage du mot de passe du compte, alors cela se fait discrètement et gratuitement jusqu’à présent.

Le communiqué de Disney indique que le déploiement de ce programme payant a débuté au cours de la semaine. « Ces fonctions sont disponibles aux États-Unis et au Canada, mais aussi dans quelques pays d’Amérique centrale, en Asie-Pacifique et, surtout, en Europe. Durant l’été, l’option avait été lancée sur certains marchés.

Dans un visuel partagé avec son annonce, Disney montre une capture qui détaille la procédure consistant à inviter une personne supplémentaire dans un forfait déjà en place — avec la possibilité soit de transférer un profil déjà existant, soit d’en créer un. Le prix de l’option est relativement élevé, mais pas autant qu’un forfait.

Comptez :

6,99 dollars en plus par mois pour un ajout sur un compte Disney+ Standard avec pub ;

9,99 dollars en plus par mois pour un ajout sur un compte Disney+ Premium.

Aux États-Unis, les deux forfaits mensuels classiques sont à 7,99 dollars (Disney+ Basic avec publicité) et 13,99 dollars (Premium). Ces prix doivent passer à 9,99 dollars et 15,99 dollars le 17 octobre 2024. Il existe aussi des formules annuelles et des packs. Là aussi, selon les offres, des hausses de prix sont en chemin.

Cette nouvelle grille tarifaire n’est pas indiquée dans les tarifs français de la plateforme. Il n’est pas non plus indiqué, en date du 26 septembre, le prix que coûtera l’option consistant à ajouter un membre supplémentaire à son forfait. Actuellement, il existe trois niveaux d’abonnement mensuel : 5,99, 8,99 et 11,99 euros.

Chaque compte Disney+ ne peut ajouter qu’un seul membre en plus. On le devine, il s’agit ici d’éviter une magouille qui consisterait à mettre sur un seul forfait plusieurs personnes et profiter, in fine, d’un accès à la plateforme de streaming à un tarif avantageux — quitte, ensuite, à s’arranger après entre participants, via des virements ponctuels.

Ces changements avaient été évoqués durant l’été par Disney.

