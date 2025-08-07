Lecture Zen Résumer l'article

Alors qu’elle vient d’être lancée, la bêta privée de Battlefield 6 fait déjà fait exploser les compteurs de fréquentation, avant même son lancement public. Les serveurs sont pleins. Résultat : des files d’attente interminables avant de rejoindre une partie.

Nous sommes le 7 août 2025 et c’est l’ouverture de l’accès anticipé à la bêta privée de Battlefield 6, réservée aux personnes ayant précommandé ou obtenu une clé via Twitch Drops. Mais dès la veille, le 6 août, des milliers de joueurs tentaient déjà de se connecter aux serveurs de jeu.

Battlefield 6 pris d’assaut avant même le lancement de la bêta

La bêta privée de Battlefield 6 fait fait exploser les compteurs. Ainsi, on retrouvait déjà des files d’attente gigantesques sur certains launchers. Selon IGN, il était possible de se retrouver derrière plus de 20 000 personnes en attente… alors qu’officiellement, la bêta n’était même pas encore lancée.

The Battlefield 6 Beta isn't even live for another day, but the game has 20,000+ people waiting in a server queue. pic.twitter.com/awYnnaF3FY — CharlieIntel (@charlieINTEL) August 6, 2025 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Cette affluence témoigne de l’engouement exceptionnel pour Battlefield 6, dont le multijoueur suscite énormément d’attente, y compris chez les fans de la licence concurrente Call Of Duty, après l’usure occasionnée par les derniers titres en demi-teinte…

Des files d’attente monumentales au lancement

À date de publication de l’article, le jeu continue d’attirer une pléthore de joueurs. À 10h00 heure française, Battlefield 6 culminait à 154 988 joueurs sur Steam, un record pour un jeu Battlefield en phase de test.

Joueurs en simultanés sur Battlefield 6. // Source : steamdb

EA, qui mise évidemment très gros sur ce nouvel opus, peut se frotter les mains… mais certains joueurs, eux, vont devoir prendre leur mal en patience.

En effet, comme on pouvait s’y attendre, certaines files d’attente ont atteint des niveaux encore plus délirants. Sur le stream d’Exclusivedams, on a pu voir une file culminant à plus de 61 000 individus… et rien n’indique qu’il n’y en avait pas encore au-dessus de lui. Pourtant, malgré des files d’attente qui dépassent parfois les centaines de milliers de joueurs, l’accès au jeu semble relativement rapide : une dizaine de minutes à peine dans certains cas.

Reste à voir comment EA parviendra à gérer l’afflux de joueurs dans les prochains jours, notamment lors de la bêta publique qui débutera dès samedi. Ce sera en tout cas un excellent stress test pour vérifier si toute le réseau est bien calibré pour encaisser les premiers jours, lorsque le jeu vidéo fera officiellement ses débuts à l’automne.

File d’attente sur la Bêta de Battlefield 6 // Source : Exclusivedams

Pour aller plus loin Battlefield 6 tournera-t-il sur mon PC ?

