Lecture Zen Résumer l'article

Inutile d’attendre la sortie de Battlefield 6 en octobre prochain si vous voulez déjà ressentir ce que cet opus a dans le ventre, manette en main. Certains peuvent jouer dès maintenant. Voici les dates à connaître et la démarche à suivre pour accéder à la bêta, qu’elle soit privée ou ouverte au public.

Depuis que vous avez vu la présentation de Battlefield 6, vous n’avez qu’une hâte, c’est de vous jeter à corps perdu dans le champ de bataille ? On vous comprend. Et sachez que vous n’êtes pas un cas isolé : vous êtes des milliers à trépigner d’impatience en attendant l’ouverture des serveurs officiels. Les files d’attente étaient là avant même le lancement de la bêta, avec déjà plusieurs dizaines de milliers de personnes, et ne cessent de croître depuis le début de la bêta privée ce jour à 10h.

FIle d’attente sur BF6 // Source : Capture d’écran

C’est parce qu’il n’est pas requis d’attendre la date de sortie de Battefield 6 — en octobre 2025 — pour y jouer. Il est possible d’aller fragger vos petits camarades bien plus tôt. La raison ? Electronic Arts va débloquer l’accès au jeu pour une durée limitée.

Comme d’autres studios, EA prévoit des accès temporaires en bêta, afin que chacune et chacun puisse expérimenter le jeu avance. Actuellement, trois grandes phases dédiées au public sont au programme de l’éditeur. La première ouvre le 7 août, mais requiert la précommande de Battlefield 6 ou d’avoir reçu une clé d’accès via les influenceurs.

Quand pouvez-vous jouer à Battlefield 6 dès août 2025 ?

Les trois phases d’accès à Battlefield 6 sont les suivantes :

une bêta fermée organisée les 7 et 8 août , si vous avez précommandé le jeu ou reçu un code ;

organisée les , si vous avez précommandé le jeu ou reçu un code ; une première bêta ouverte pour tous les 9 et 10 août , sans restriction particulière ;

pour tous les , sans restriction particulière ; une seconde bêta ouverte, sous les mêmes conditions, du 14 au 17 août ;

Battlefield 6. // Source : Numerama

Il reste à voir si d’autres sessions seront organisées plus tard, au cours du mois de septembre 2025.

En conséquence, cela signifie que vous pourrez profiter de Battlefield 6 pendant huit jours au maximum, si vous parvenez à vous positionner sur la totalité des créneaux. De quoi largement explorer le multijoueur, mode de jeu qui reste le cœur battant des jeux de tir en vue subjective (FPS). La campagne reste la plupart du temps plutôt secondaire.

Vérifiez si votre PC est compatible avec Battlefield 6

Mais si vous envisagez déjà de bloquer certains de ces jours pour aller tirer sur le camp d’en face, il reste à bien s’assurer que votre configuration PC soit raccord avec les exigences de Battlefield 6. Si votre carte graphique date de la période pré-covid (2020), vous risquez d’avoir des déconvenues, même en visant les spécifications minimales.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama