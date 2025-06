Lecture Zen Résumer l'article

CD Projekt Red n’en finit plus de mettre à jour Cyberpunk 2077. Alors que le studio avait annoncé que les développements étaient terminés, voilà qu’une nouvelle mise à jour est teasée.

Il y a un peu plus d’un an, CD Projekt Red partageait une infographie confirmant une chose : la fin des chantiers sur Cyberpunk 2077, après des années et des années de développement, doublées de la nécessité de rectifier le tir après un départ loupé. En réalité, la firme polonaise a menti car, depuis, un nouveau gros patch est sorti (le 2.2, en décembre 2024, pour les quatre ans) et une version Switch 2 a été lancée en même temps que la console, le 5 juin 2025.

Et le mensonge se poursuit encore aujourd’hui, alors que la suite est passée à l’étape de pré-production. Dans un tweet publié le 5 juin, Marcin Momot, en charge de la communauté chez CD Projekt Red, annonce : « On n’en a pas encore terminé. Restez à l’écoute pour de futures informations sur notre prochain patch pour Cyberpunk 2077, attendu pour plus tard ce mois-ci ». Et à Paweł Sasko, directeur associé, d’ajouter qu’il s’en occupe personnellement. Cyberpunk 2077 passera alors en version 2.3.

Cyberpunk 2077 // Source : CD Projekt Red

Que nous prévoit encore Cyberpunk 2077 ?

Les deux hommes se gardent bien de communiquer quoi que ce soit sur le contenu de cette mise à jour 2.3 pour Cyberpunk 2077. Mais vu l’ampleur du teasing, tout porte à croire qu’elle ne se contentera pas de quelques options de confort, entre autres corrections de bugs persistants. Cyberpunk 2077 a semble-t-il encore quelques belles heures à nous offrir, et sans doute que l’arrivée du portage Switch 2, moins compliqué à concevoir qu’on pourrait le croire, a donné l’envie aux développeurs d’y retourner.

On peut déjà balayer l’idée d’une nouvelle extension comparable à Phantom Liberty — ce serait un trop gros morceau. En revanche, une petite campagne narrative n’est pas à exclure. L’image partagée par Marcin Momot pourrait d’ailleurs être un indice : on voit V porter un maillot des Atlanta Hawks. Ce maillot d’une équipe NBA n’a pas pu être choisi au hasard, puisque la ville américaine est mentionnée dans le jeu quand on choisit l’origine Street Kid (V revient à Night City après un périple à Atlanta).

D’autres hypothèses renvoient à l’éventuelle introduction d’optimisations pour la PlayStation 5 Pro. CD Projekt Red a précédemment fait savoir que ce n’était pas prévu, mais on n’est plus obligé de le croire désormais. Autre piste : l’inclusion d’un mode New Game Plus, une tâche qui serait complexe en raison de la manière dont fonctionne le moteur du RPG. Une chose est sûre : on peut faire une croix sur une option de vue à la troisième personne, comme indiqué par Marcin Momot.

On rappelle quand même que le patch 2.2 de Cyberpunk 2077 a ajouté : des nouvelles options pour personnaliser l’apparence de V, la possibilité de changer la couleur de certaines voitures à la volée, un mode photo retravaillé ou encore l’apparition de Johnny Silverhand (Keanu Reeves) en passager pendant une balade en voiture dans les rues de Night City.

