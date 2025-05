Lecture Zen Résumer l'article

Le créateur du jeu de rôle à l’origine de Cyberpunk 2077 a partagé une petite confidence à propos de la suite du RPG. Elle devrait nous emmener dans une nouvelle ville, inspirée de Chicago.

CD Projekt a actuellement une palanquée de projets sur le feu. Il y a The Witcher 4 en tête, mais aussi la suite de Cyberpunk 2077, officialisée en 2022 et sur laquelle travaillent les antennes situées à Boston et Vancouver. On n’est pas près d’avoir des détails sur le jeu vidéo, sauf à s’en remettre à Mike Pondsmith, le créateur du jeu de rôle original. Il a récemment partagé une confidence, à l’occasion d’une conférence organisée en Pologne, relayée par Eurogamer le 20 mai 2025.

Mike Pondsmith révèle avoir visité CD Projekt il y a quelques jours : « J’ai pu discuter avec plusieurs départements pour voir où ils en étaient… J’ai passé du temps à parler à l’un des membres de l’équipe centrée sur les environnements, et il m’a parlé de la nouvelle ville de Project Orion [nom de code de la suite de Cyberpunk 2077]... car nous allons visiter une autre ville, et je n’en dirai pas davantage. »

Il y aura une deuxième ville dans la suite de Cyberpunk 2077

Mike Pondsmith a quand même voulu en dire plus sur le nouveau décor de la suite de Cyberpunk 2077, lequel n’aura rien à voir avec Night City (qui sera toujours là). Il se permet de comparer la ville inédite à « Chicago qui aurait mal tourné », et tient à souligner que l’atmosphère n’aura ainsi rien à voir avec Blade Runner (qui se déroule à Los Angeles). Contrairement à Night City, donc, qui s’inspire de grandes métropoles américaines (New York, Los Angeles) et asiatiques (Tokyo, Hong Kong…). Notons que des éléments de Cyberpunk 2077 mentionnent explicitement la ville de Chicago, avec une ligne de transport reliée à Night City (effective à partir de 2080).

Le Chicago fictif de la suite de Cyberpunk 2077 devrait offrir une tout autre ambiance, plus industrielle, surtout si l’on sent qu’une crise majeure est passée. Connue comme le berceau du gratte-ciel et pour sa météo venteuse (d’où son surnom « The Windy City »), la ville pourrait constituer un bel élément différenciant par rapport à Cyberpunk 2077. Dans la saga de CD Projekt, l’unité de lieu tient une importance capitale, puisque l’objectif premier est de nous plonger dans un futur effrayant.

On rappelle quand même que Project Orion n’est pour le moment qu’en phase de pré-production, signifiant que tout peut encore changer d’ici au début du développement. On rappelle aussi que la priorité reste The Witcher 4, dont la sortie demeure encore très incertaine (on ne l’attend pas avant 2027). Bref, on a le temps de potasser des livres sur Chicago avant de découvrir une version dystopique dans laquelle personne n’aurait envie de mettre les pieds.

