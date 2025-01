Lecture Zen Résumer l'article

La série Star Wars: Skeleton Crew comportait deux secrets : l’emplacement d’une planète dans la galaxie et l’identité réelle de Jod Na Nawood (Jude Law). Le premier secret a été trouvé par les fans, après déduction. Le second a été révélé à l’occasion du dernier épisode.

C’était la dernière grande énigme de Skeleton Crew : qui est vraiment Jod Na Nawood (Jude Law) dans la série Star Wars ? Un Sith ? Un Jedi ? Un pirate ? Un charlatan connaissant quelques « trucs » de magicien, pour berner les gens ? Avec la sortie sur Disney+ de l’épisode final, ce 15 janvier 2025, on a désormais la réponse. Et de nouvelles questions.

Attention : la suite de l’article contient des spoilers sur la fin de Skeleton Crew.

On vous a mis en garde.

Le passé de Jod Na Nawood (Jude Law) dans la série Skeleton Crew

Dans l’épisode de Skeleton Crew intitulé Les vrais gentils, il s’avère que Jod Na Nawood est à la fois un peu tout et rien de cela. Quand l’intéressé se décide (enfin !) à se livrer sur son passé, on découvre une jeunesse décrite comme très difficile — s’il dit la vérité (ce qu’on peut penser, vu la scène). De cette période trouble, il a gardé un souvenir douloureux des Jedi et du Bien.

Ainsi, Jod Na Nawood dit avoir dû « lutter chaque jour pour ne pas mourir de faim » quand il avait l’âge des quatre enfants. Sa vie se résumait à être « comme un rat dans un trou », contrastant avec l’opulence dans laquelle Fern, Wim, Neel et KB baignent sans vraiment s’en apercevoir sur la planète At Attin (dont l’emplacement était l’autre grand mystère).

Il manie bien le sabre. // Source : Lucasfilm

Et puis, un jour, dit-il, « une Jedi » l’a trouvé. On ignore de qui il s’agit, mais selon Jod, elle « était complètement désespérée » et semblait « aussi mal en point » que lui. Malgré tout, elle a pris le garçon sous son aile et lui a transmis des savoirs de Jedi, faisant de lui l’équivalent d’un padawan — ce qui explique son habileté au sabre laser et son contrôle de la Force.

Hélas, non seulement cet enseignement n’a pas duré, mais en plus, tout a fini par empirer. Selon Jod, « elle n’a eu le temps de m’apprendre que peu de choses avant qu’ils ne la trouvent et ils m’ont obligé à regarder quand ils l’ont tuée ». Un tournant pour l’enfant qu’était Jod, désormais sans mentor, ce qui lui a visiblement laissé une balafre à l’âme.

Jod a-t-il connu l’ordre 66 qui a décimé les Jedi ?

Le triste récit de Jod sur sa jeunesse comporte cependant des trous qui laissent place à de l’interprétation. On peut toutefois essayer de les combler en raisonnant un peu, et si l’on tient pour acquis que tout ce qu’il a raconté est vrai. Si un jour une saison 2 de Skeleton Crew est lancée, ce qui n’est pas sûr, peut-être aurons-nous les ultimes réponses.

En attendant, on peut penser que la Jedi qui a entraîné Jod était une survivante de l’Ordre 66, la fameuse instruction secrète de Palpatine pour renverser les Jedi. Cela pourrait expliquer pourquoi elle est dans une situation si compliquée quand elle a croisé la route de l’enfant. D’autant que l’épisode fait une allusion à cet ordre.

L’âge de Jod n’est pas bien clair. // Source : Disney+

On présume que Jod n’a pas été un vrai padawan chez les Jedi, mais que sa formation a commencé après le déclenchement de l’ordre 66. Sans doute était-ce un enseignement clandestin, prodigué par une Jedi en fuite. Mais que fuyait-elle exactement ? Peut-être des soldats clones, Dark Vador, Palpatine ou bien des chasseurs de prime missionnés par l’Empire galactique en devenir.

Cela dépend aussi de l’âge réel de Jod Na Nawood, qui n’est pas fixé dans la série. Si l’âge du personnage concorde avec celui de l’acteur (qui a 51 ans), cela signifie qu’il avait autour de la vingtaine d’années au moment de l’ordre 66 (celui-ci a lieu à l’an -19, tandis que Skeleton Crew se passe en l’an 9 de la chronologie, en même temps que le mandoverse).

Pas un vrai méchant. En tout cas, pas un Sith

Quoi qu’il en soit, la formation a été largement incomplète et cela éclaire le caractère du personnage. Il a mal tourné, faute d’avoir reçu tout le savoir Jedi, et a fini par devenir pirate. Mais il n’a pas non plus basculé au point de passer du côté obscur de la Force. Ce n’est en tout cas clairement pas un Sith : on n’y croyait pas d’ailleurs, vu l’ambiance de la série.

Jod ne se venge pas sur les enfants quand son plan échoue. // Source : Lucasfilm

Cela se voit d’ailleurs au fil des épisodes. Certes, Jod ne roule que pour ses intérêts. Mais il rechigne quand même à faire du mal autour de lui. Il fait son possible pour ne pas blesser les enfants — même s’il les menace souvent — et ne tue presque personne. Il n’est certainement pas un saint, mais ce n’est pas le mal incarné. Il jette l’éponge à la fin, d’ailleurs.

Le mystère des meurtriers de mentor de Jod

Reste une dernière question pour laquelle on peut tenter une piste. Qui sont ces « ils » dans le récit de Jod, lorsqu’il évoque la mort de son mentor ? Plusieurs éventualités ont été citées précédemment (Vador, Palpatine, des soldats, des mercenaires), mais il y a une dernière option très plausible : celle des inquisiteurs.

Une inquisitrice. Pas une marrante. // Source : Capture PS5

Si vous avez vu la série Obi-Wan Kenobi ou bien joué à Fallen Order, vous les connaissez déjà. Ce sont des personnes recrutées pour aider Vador et Palpatine à traquer les survivants Jedi, pour les tuer généralement dans la foulée. Ils savent manier le sabre laser et la Force. Ils sont redoutables et leur penchant pour le côté obscur de la Force les rend tout à fait aptes aux cruautés auxquelles Jod fait référence.

Pour le reste, peut-être n’en saura-t-on jamais plus. Par exemple, où est né Jod ? Quand ? Quel est le nom de la Jedi qui l’a entraîné ? Quel rang avait-elle ? Et maintenant, que va-t-il devenir ? Sera-t-il arrêté et traduit en justice ? Voudra-t-il changer et pourra-t-il se racheter ? Et, surtout, le reverra-t-on un jour dans le mandoverse ? La série semble laisser cette porte entrouverte.

