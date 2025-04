Lecture Zen Résumer l'article

Le troisième épisode canonique de Star Wars, intitulé La Revanche des Sith, fête ses vingt ans en 2025. Le meilleur film de la prélogie est décisif dans l’histoire de la saga cinématographiques, en raison de plusieurs séquences inoubliables.

Le temps file décidément bien vite. Star Wars : La Revanche des Sith, troisième film canonique, dernier opus de la prélogie et sixième long-métrage diffusé au cinéma, fête en 2025 ses vingt ans d’âge. Déjà ! Un sacré anniversaire pour ce blockbuster majuscule, qui a marqué les esprits de tous les fans pour la conclusion épique apportée à l’intrigue

Après La Menace fantôme, assez peu mémorable malgré quelques qualités, et L’Attaque des clones, qui est l’un des points bas de la saga, La Revanche des Sith a réussi à rabibocher tout le monde. Un succès dû à son ambiance bien plus dramatique, et l’arrivée de son personnage le plus emblématique : Dark Vador.

Ce troisième épisode réunit en outre des scènes inoubliables, parmi les plus réussies de toute la saga. Aussi, à l’occasion de ce vingtième anniversaire, on a décidé de se les remémorer. Sinon, vous pouvez toujours revoir le film sur Disney+.

Star Wars : La Revanche des Sith // Source : Star Wars

Les scènes les plus marquantes de l’épisode 3 de Star Wars

La discussion autour de Dark Plagueis

Le basculement définitif d’Anakin Skywalker vers le côté obscur de la Force est lié à ce échange a priori anodin avec Palpatine à propos d’un pouvoir capable de créer la vie et d’atteindre l’immortalité. Le chancelier lui raconte l’histoire d’un certain Dark Plagueis, un être si puissant qu’il aurait été capable d’utiliser la Force pour défier la mort elle-même. Craignant pour la vie de son épouse Padmé, Anakin demande à Palpatine s’il est possible d’obtenir le pouvoir en question. Oui, mais son interlocuteur le prévient : ce ne sera pas possible en restant dans les clous de l’ordre Jedi.

Dans cette séquence pivot, Palpatine mobilise toute son influence et sa persuasion pour amener Anakin à revoir ses positions, et à planter dans son esprit l’idée que l’ordre Jedi ne lui dit pas tout. On rappelle que Dark Plagueis — apparu furtivement dans la série The Acolyte — fut en réalité le maître de Palpatine, assassiné dans son sommeil par son propre apprenti.

Palpatine défiguré

Si La Revanche des Sith nous montre surtout la transformation d’Anakin Skywalker en Dark Vador, il ne faut pas oublier le lever de rideau sur la vraie identité de Palpatine — Dark Sidious, un Sith puissant qui agit dans l’ombre pour renverser l’ordre Jedi. Il se révèlera totalement lors d’un affrontement avec Mace Windu, venu l’arrêter. En mauvaise posture, Dark Sidious utilise des éclairs pour tenter de renverser la vapeur, éclairs que lui renvoie le Jedi avec son sabre laser. Palpatine s’en sort de justesse, avec l’aide d’Anakin mais finit complètement défiguré — une apparence effrayante qu’il traînera par la suite dans les autres épisodes.

L’ordre 66

L’ordre 66 est un événement majeur, car il conduit à l’extermination pure et simple de la quasi-totalité des membres de l’ordre Jedi, préalable au plan de Palpatine de renverser la République pour y installer un Empire galactique. À l’écran, on assiste à un massacre : les commandants clones se retournent docilement contre leurs anciens alliés, grâce à une puce mémoire leur faisant comprendre que les Jedi sont devenus des ennemis. Même les enfants y passent.

Le combat entre Anakin et Obi-Wan

C’est sans doute la scène la plus marquante, puissante et tragique de toute la saga Star Wars : l’affrontement épique et quasi fratricide entre Obi-Wan et Anakin Skywalker, alors que l’un était le maître de l’autre, sur la planète volcanique Mustafar. Obi-Wan finit par prendre le dessus sur son ex-padawan, lui tranchant ses deux jambes et son dernier bras. Plutôt que de l’achever, il préfère lui exprimer sa déception et sa tristesse, avec la célèbre phrase : « Tu étais l’Élu, Anakin. La prophétie voulait que tu détruises les Sith, pas que tu deviennes comme eux ! » Les larmes aux yeux (et on ne parle pas d’Obi-Wan).

Les jumeaux Skywalker

Hélas, Anakin Skywalker ne pourra pas éviter la mort de Padmé Amidala, contrairement aux fausses promesses de Palpatine. Dans son dernier souffle, l’héroïne parvient quand même à donner naissance à des jumeaux et à choisir leur prénom : Luke et Leia, deux personnages qui ignoreront tout l’un de l’autre que bien plus tard. Luke sera d’ailleurs le seul des deux à se confronter ultérieurement à son père, sans le savoir, dans L’Empire contre-attaque. C’est LA scène de la saga.

La naissance de Dark Vador

Obi-Wan a sans doute eu tort de ne pas achever Anakin au terme de leur affrontement sur Mustafar, car il offre l’opportunité à Palpatine de récupérer le corps meurtri de l’ex-Jedi de le « réparer » en le plaçant dans une armure qui le maintient en vie. On assiste alors à la création — hyper douloureuse — de l’un des méchants les plus emblématiques de l’histoire du cinéma : Dark Vador. Entre ses bruits de respiration et la colère destructrice qui l’anime dès que son casque est posé, son entrée est parfaite. Seul le long cri qu’il éructe en apprenant la mort de Padmé est ridicule.

L’Étoile noire

Les dernières secondes de La Revanche des Sith font directement le lien avec le quatrième film. Il y a notamment le plan montrant Dark Vador et Palpatine en train de contempler la nouvelle arme surpuissante de l’Empire, capable de détruire une planète en quelques secondes : l’Étoile noire (qui est en pleine construction).

