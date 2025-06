Lecture Zen Résumer l'article

Jouable uniquement en solo ou en trio, Elden Ring Nightreign se dote déjà d’une option non-officielle pour pouvoir vivre une aventure en duo. Un mode que pourrait ajouter FromSoftware plus tard.

S’il rencontre un franc succès, Elden Ring Nightreign est également critiqué pour des défauts évidents. Orienté multijoueur, ce spin-off du chef-d’œuvre de 2022 se joue soit en solo (bon courage) soit à trois, sans cross-play ni chat vocal intégré. Vous voulez jouer en duo ? Cette option n’existe pas… sauf à s’en remettre à la communauté. Ainsi, à peine sorti, Elden Ring Nightrein s’offre déjà un mode coopératif à deux non-officiel.

Comme on le découvre dans un article publié le 1er juin par Eurogamer, Luke Yui, à l’origine de mods similaires pour Elden Ring et Sekiro: Shadows Die Twice, a mis au point une option pour jouer à deux à Elden Ring Nightreign. Son projet, disponible sur Nexus Mods, a déjà été téléchargé plus de 30 000 fois. L’auteur prévient quand même qu’il s’agit d’une expérience alpha susceptible de rencontrer beaucoup de bugs. On rappelle ainsi qu’Elden Ring Nightreign n’est disponible que depuis le 29 mai.

FromSoftware s’excuse pour l’absence d’un mode duo dans le dernier Elden Ring

La création de Luke Yui vient répondre à une vraie demande de la part de la communauté déjà conséquente d’Elden Ring Nightreign — écoulé à plus de deux millions d’exemplaires en quelques heures. À l’heure actuelle, FromSoftware ne peut que se confondre en excuses pour cet oubli. Dans une interview publiée le 22 mai dans les colonnes d’IGN, le studio avoue avoir négligé une option pour deux personnes, pour la simple et bonne raison que le jeu a toujours été pensé pour trois.

Junya Ishizaki, directeur d’Elden Ring Nightreign, explique aussi que des efforts ont été concentrés sur le mode solo — en plus du mode à trois. Il argumente : « Nous nous sommes énormément focalisés sur le mode solo pour nous assurer qu’il soit aussi jouable que possible par rapport aux règles du jeu. En conséquence de ces efforts, nous avons ignoré et négligé l’aspect à deux, mais c’est quelque chose que nous allons regarder et considérer pour après le lancement ».

Si Junya Ishizaki encouragera toujours à jouer à trois à Elden Ring Nightreign, puisque c’est l’essence même du titre, l’introduction d’un vrai mode coopératif à deux n’est pas à exclure dans le futur. Cela pourrait même faire l’objet d’une nouveauté majeur dans une prochaine mise à jour, qui pousserait alors quelques milliers de joueuses et joueurs à retenter leur chance. Réunir trois personnes sur la même plateforme n’est pas une sinécure, et descendre à deux pourrait retirer une barrière aux yeux de certains. En attendant, il y a un mod, mais il n’est pas officiel et reste exclusif à la version PC.

