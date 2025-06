Lecture Zen Résumer l'article

FromSoftware et Bandai Namco ont lancé Elden Ring Nightreign, spin-off du chef-d’œuvre paru en 2022, et dont la structure n’est pas du tout la même. Dès lors, il est important de bien prendre connaissance des nouvelles règles, pas forcément bien expliquées.

Un nouveau jeu Elden Ring est disponible depuis le 30 mai sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et PC. Mais il ne s’agit pas d’une suite, ou même d’une extension : Elden Ring Nightreign est un spin-off orienté multijoueur qui a de beaux arguments à faire valoir.

De fait, l’expérience qu’il propose, pensée pour associer trois aventuriers, n’est pas du tout la même qu’Elden Ring. Et comme les explications sont toujours un peu cryptiques avec FromSoftware, on vous propose un guide pour y voir plus clair dans Elden Ring Nightreign.

Elden Ring Nightreign // Source : Bandai Namco

Tout ce qu’il faut savoir avant de se lancer dans Elden Ring Nightreign

Le jeu n’est pas compatible avec le cross-play

S’il est jouable en solo, Elden Ring Nightreign reste une expérience pensée pour la coopération réunissant trois personnes (pas de mode à deux). Mais, étrangement, FromSoftware a oublié une fonctionnalité essentielle : le cross-play, soit la possibilité de jouer avec n’importe qui, peu importe sa plateforme de prédilection. Si vos amis sont sur Xbox et que vous préférez jouer sur PlayStation ou PC, vous ne pourrez pas vous lancer dans l’aventure ensemble.

Le déroulé d’une expédition

Contrairement à Elden Ring, Elden Ring Nightreign s’appuie sur des sessions courtes : des expéditions qui se déroulent toujours de la même manière et toujours sur la même carte. Elles diffèrent sur la cible principale (qu’on choisit) et certains événements.

Une partie d’Elden Ring Rightreign suit toujours le même schéma :

Une première journée ;

Une première nuit, avec un boss intermédiaire ;

Une deuxième journée ;

Une deuxième nuit, avec un autre boss intermédiaire ;

Le combat final.

Durant chaque journée, l’idée est d’accumuler un maximum de points d’expérience et de pièces de butin pour gagner en puissance. Le temps est bien évidemment limité : à l’instar d’un Battle Royale, la carte finit par se rétrécir pour nous pousser vers une arène réduite. À noter que les ennemis déjà battus ne réapparaissent pas au sein d’une même tentative.

Attention, on démarre toujours une expédition au niveau 1.

Il existe quatre modificateurs, baptisés terrains rares

Pour pimenter les parties, les développeurs ont imaginé des « terrains rares ». Au nombre de quatre, ils servent à modifier une zone de la carte et donnent accès à un bonus non négligeable quand on perce leur secret. Ainsi, le Cratère vous donnera accès à une forge pour améliorer copieusement l’une de vos armes, quand les Bois putréfiés vous donneront un gros coup de boost pour votre barre de vie. Point à savoir : il ne faut pas toujours battre un boss pour récupérer la récompense.

Dernier point à savoir : si un terrain rare est actif, il sera indiqué avant de lancer une expédition.

Elden Ring Nightreign // Source : Bandai Namco

À quoi ressemble la partie parfaite ?

Bien sûr, la partie parfaite n’existe pas vraiment. Mais il existe un cheminement qui permet d’obtenir de bonnes chances de terrasser chaque boss.

Le voici :

Jour 1 : les premières secondes consistent à tuer quelques ennemis peu récalcitrants pour gagner un premier niveau. Ensuite, cap sur les églises pour obtenir des fioles de soin et sur les camps/châteaux pour continuer à engranger un maximum de points d’expérience (qui sont communs à toute l’équipe), en surveillant le moment où la carte va se rétrécir (attention, ça peut aller vite). L’idée est d’arriver à la première nuit aux alentours du niveau 7 (sur 15) ;

Nuit 1 : il faut simplement battre le boss obligatoire.

Jour 2 : si un terrain rare est actif, il faut absolument s’y rendre (il est clairement identifié sur la carte), tant le bonus obtenu offre un avantage certain. Ensuite, s’il reste du temps, on peut continuer à engranger des points d’expérience en battant des boss.

Nuit 2 : il faut simplement battre le boss obligatoire, en espérant atteindre le niveau 13 ou 14 à son terme (voire 15).

Combat ultime, avec un temps calme pour échanger du butin au besoin. À noter qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une arme puissante pour gagner la partie (même si ça aide, forcément).

Les boss majeurs ont des faiblesses identifiées

Avant de lancer une expédition, vous allez devoir choisir l’un des boss majeurs à affronter. Ce n’est pas anodin : non seulement vous connaitrez l’identité de votre adversaire principal mais, en plus, vous connaitrez sa faiblesse principale. Cette information vous permettra d’orienter vos choix de butin et de reliques (des passifs) : si vous savez que le boss est vulnérable au feu, alors il serait pertinent d’orienter votre build en fonction.

La communication est la clé de la réussite

Elden Ring Nightreign a été pensé pour du jeu à trois. Ça se ressent dans l’équilibrage, la manière dont les ennemis sont regroupés et le comportement de certains boss. Et la clé de la réussite se trouve moins dans le talent de chacun des participants (on peut vite mourir quand même) que dans leur capacité à bien communiquer, pour coordonner au mieux les déplacements (on peut signaler des points sur la carte), l’utilisation des compétences spéciales est la meilleure stratégie à mettre en place pour se mettre dans les meilleures dispositions. Une mauvaise décision peut effectivement conduire à une tentative gâchée, et l’idée est de les éviter au maximum.

La communication est d’autant plus importante qu’on se retrouve souvent dans une situation d’urgence. Par exemple, quand quelqu’un meurt, il est possible de le ranimer rapidement en tapant sur son corps à terre (c’est là où les pouvoirs ultimes, qui mettent du temps à se recharger, peuvent être intéressants).

Signalons enfin que les différentes classes disponibles sont complémentaires, et il peut être intéressant qu’une équipe comporte au moins un archer (qui peut ressusciter quelqu’un à distance en lui tirant dessus). Une équipe peut réunir plusieurs fois la même classe.

Cet article existe grâce à Numerama+ Les abonnés Numerama+ offrent les ressources nécessaires à la production d’une information de qualité et permettent à Numerama de rester gratuit. Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l’I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama