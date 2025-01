Lecture Zen Résumer l'article

Annoncé à la surprise générale en fin d’année dernière, Elden Ring Nightreign, qui n’est pas la suite d’Elden Ring, implique l’abandon d’une fonctionnalité héritée des Dark Souls.

Paru en 2022 et toujours très discuté, Elden Ring est l’un des jeux vidéo majeurs de ces dernières années. FromSoftware est parvenu à intégrer sa formule, basée sur l’exigence, de la trilogie Dark Souls dans un monde ouvert. En résulte une aventure étonnamment plus accessible et, par ricochet, plébiscitée par un public beaucoup plus large.

Elden Ring a donc permis à un grand nombre de joueuses et de joueurs de découvrir la philosophie des RPG orientés action, développés par FromSoftware. Ils ont pu apprécier ces petits messages que l’on peut laisser au sol pour mettre en garde les autres d’un danger à venir ou, pourquoi pas, de les taquiner en partageant de fausses informations. Ces messages, qui connectent les aventuriers entre eux, disparaîtront dans Elden Ring Nightreign.

Pourquoi Elden Ring Nightreign n’aura aucun message communautaire

Elden Ring Nightreign n’est ni une suite, ni une extension d’Elden Ring. Il s’agit d’une proposition différente, au sein de l’univers imaginé par FromSoftware, en collaboration avec l’écrivain George R.R. Martin. Ainsi, on a davantage une emphase sur l’action, avec une orientation roguelike, des éléments de survie et la possibilité de jouer en coopération.

Par conséquent, les développeurs sont obligés d’adapter certains éléments pour mieux les fondre dans cette formule inédite, avec des concessions inévitables. En ce sens, les messages communautaires, déjà vus dans la trilogie Dark Souls, n’ont pas leur place dans l’expérience proposée par Elden Ring Nightreign. C’est ce qu’a expliqué Junya Ishizaki, directeur du jeu, à IGN Japan.

Elden Ring Nightreign. // Source : Bandai Namco

« Vous pourrez toujours voir les fantômes des autres joueurs, mais la possibilité de laisser des messages a été retirée. La raison pour laquelle nous avons retiré ces messages est liée au fait que, dans ce jeu, chaque session dure 40 minutes, il n’y a donc pas le temps d’écrire un message, ni de lire ceux des autres » prévient-il. Et d’ajouter : « L’idée est de faire un RPG condensé. Les RPG ont des hauts et des bas, parfois les joueurs perdent, parfois, ils gagnent. »

Dans Elden Ring Nightreign, on sera amené à se battre durant trois nuits consécutives, avec des éléments aléatoires rendant chaque session unique. Le passage par l’échec sera important pour réussir, mais il sera possible d’obtenir des améliorations pour se faciliter la vie, tentative après tentative. « Ce spin-off Nightreign est un jeu excitant qui va ravir les joueurs. Il va offrir un sens de l’accomplissement différent des autres jeux », promet Junya Ishizaki.

