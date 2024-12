Lecture Zen Résumer l'article

À la cérémonie des The Game Awards 2024, FromSoftware a dévoilé Elden Ring Nightrein, qui n’est ni une suite ni une extension. Il s’oriente sur une formule axée sur l’action et la coopération. Un choix peu convaincant.

La vaste cérémonie des The Game Awards 2024 n’a pas été que l’occasion de découvrir le premier trailer — flamboyant — de The Witcher 4 ou encore les premières images du nouveau jeu de Naughty Dog, intitulé Intergalactic: The Heretic Prophet. On a aussi pu voir la bande-annonce d’un certain Elden Ring Nightrein, développé par FromSoftware.

Elden Ring Nightrein n’est pas une suite du RPG d’action parue en 2022, ni même une extension. Il s’agit d’un jeu totalement indépendant, adapté de l’univers de la saga. Il y a néanmoins un petit twist de gameplay à prendre en compte : une orientation davantage basée sur l’action et la survie, avec la possibilité de vivre l’aventure en coopération.

FromSoftware a-t-il travesti Elden Ring Nightrein ?

La description indique que Elden Ring Nightrein prend la forme d’un « jeu de survie et d’action coopératif, qui met les joueurs au défi de s’unir afin de vaincre le Seigneur nocturne ». Un postulat qui permet de donner naissance à des mécaniques héritées du genre roguelike. Concrètement, on est invité à se battre durant trois nuits consécutives, seul ou dans une escouade pouvant réunir jusqu’à trois participants. Les courtes journées permettront a priori de se renforcer pour se préparer au pire.

On est donc loin de l’expérience originale, immense épopée dans un monde ouvert fascinant et artistiquement incroyable. On notera d’ailleurs que Elden Ring Nightrein se déroule dans un univers parallèle aux événements d’Elden Ring. Il se situe à Limveld, un territoire dont les zones sûres se réduisent à chaque seconde, comme cela pourrait être le cas dans un Battle Royale comme Fortnite — pour le côté survie. On pourra incarner huit personnages différents, chacun avec des compétences uniques — à associer quand on joue à plusieurs.

Elden Ring Nightreign. // Source : Bandai Namco

Roguelike oblige, chaque session de Elden Ring Nightrein sera différente, avec des ennemis, ses récompenses et des boss aléatoires Bien sûr, la notion d’échec sera importante, mais il y aura la possibilité de débloquer des améliorations permanentes pour adoucir le challenge et devenir meilleur. « Chaque victoire face à la nuit rapprochera un peu plus les joueurs de la défaite du Seigneur nocturne et lèvera davantage le voile sur l’histoire de chaque Héros, dans ce monde parallèle », indique FromSoftware.

Elden Ring Nightreign. // Source : Bandai Namco

Bref, le studio japonais entend surfer sur la vague du succès immense d’Elden Ring, avec un spin-off dont le gameplay — différent — et les enjeux — d’une autre consistance — laissent à penser qu’il s’agit d’une forme de disgrâce. Il est difficile de ne pas y voir un moyen d’alimenter une marque capable de vendre rien que sur son nom, sachant que Elden Ring Nightrein est attendu pour 2025 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et PC. Ce serait donc un troisième projet en l’espace de quatre ans. Gare à ne pas tirer sur la corde non plus.

