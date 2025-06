Lecture Zen Résumer l'article

Le fameux super-héros revient au cinéma à l’été 2025, sous un nouveau visage : celui de David Corenswet. Date de sortie, grands méchants, casting… Voici tout ce que vous devez savoir sur le prochain film de DC Comics sur Superman, dirigé par James Gunn.

Plus de dix ans après le dernier film consacré exclusivement au super-héros, Man of Steel, Superman revient à nouveau sur nos écrans, en 2025. Cette fois, le célèbre personnage à la force surhumaine sera incarné par un tout nouvel acteur : David Corenswet.

Un renouveau pour DC Comics, qui espère lancer une nouvelle phase de son propre univers, afin de concurrencer le MCU de Marvel. Casting, date de sortie, bande-annonce… Voici tout ce que l’on sait déjà sur ce Superman, très attendu.

De quoi parlera le prochain film Superman ?

Cette nouvelle version du super-héros, déjà en couple avec Lois Lane, sera visée par de vives critiques, après avoir arrêté le déclenchement d’une guerre, dans des circonstances troubles. Il devra affronter plusieurs méchants emblématiques de l’univers de Superman, dont l’iconique Lex Luthor, en compagnie de son fidèle chien, Krypto. Le film mettra donc en scène un personnage plutôt jeune, en proie au doute existentiel.

Dans une interview accordée à Entertainment Weekly, le réalisateur James Gunn a confié qu’il souhaitait avant tout mettre en avant la « bonté des humains » parce que « c’est ce que Superman représente », selon lui : « Il symbolise presque des concepts un peu démodés, mais dont nous avons précisément besoin en ce moment : de la gentillesse, de la bienveillance et des valeurs morales avec lesquelles nous avons grandies, mais qu’Internet a finalement noyées, en les considérant comme faibles. Mais c’est ce qu’est Superman, c’est de cela qu’il tire sa force. C’est ce qui m’intéressait chez lui. »

La bande-annonce de Superman, version James Gunn

Le 14 mai 2025, Warner Bros. a enfin dévoilé la toute première bande-annonce de Superman, après avoir partagé plusieurs teasers et après une polémique liée à France 2, en France. Des images qui promettent de grosses scènes d’action, beaucoup de baston, et un Superman remis en cause par Lois Lane, par celles et ceux qu’il est censé sauver, mais aussi par de grandes menaces extérieures.

David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult… Quels acteurs et actrices seront au casting de Superman ?

Pour incarner le célèbre super-héros en collants, DC Comics a choisi un véritable sosie d’Henry Cavill, afin de lui succéder. Il s’agit de David Corenswet, un comédien américain plutôt discret, aperçu dans les séries The Politician ou Hollywood, sur Netflix. Superman constituera donc son premier grand rôle au cinéma.

À ses côtés, on pourra retrouver Rachel Brosnahan, qui avait brillé dans The Marvelous Mrs Maisel sur Prime Video. Elle endossera ici le costume de Lois Lane, face à Nicholas Hoult (Skins, X-Men), qui interprètera Lex Luthor. Il se murmure même que Michael Rosenbaum, éternel interprète de l’antagoniste dans Smallville, pourrait faire un caméo surprise dans le film.

Le casting sera également composé de :

Si le film est aussi attendu par les fans, c’est aussi grâce à son réalisateur : James Gunn, le co-président de DC Comics en personne, qui avait déjà dirigé la trilogie des Gardiens de la Galaxie.

Lois Lane et Clark Kent dans Superman // Source : Warner Bros.

Quand sort Superman au cinéma, en France ?

Le film sortira pile à temps pour la traditionnelle période des blockbusters de l’été, puisque l’on pourra découvrir Superman, dans les salles obscures, dès le 9 juillet 2025, en France.

Où se situera Superman dans le DC Universe ?

Le film de James Gunn sera un reboot, mais ne reprendra pas les origines du super-héros, qui sera déjà bien établi. Il s’agira de la première pierre à l’édifice du DC Universe, dont le premier chapitre s’intitulera Gods and Monsters. Le second long-métrage, Supergirl: Woman of Tomorrow, sortira ensuite le 24 juin 2026. Les films du DC Universe seront tous reliés entre eux, à la manière du MCU de Marvel, avec des intrigues et des personnages communs. Après les différents échecs commerciaux des films de DC Comics, cette nouvelle stratégie pourrait donc enfin les mener vers le succès.

Superman pourrait également faire une apparition dans la saison 2 d’une autre série de super-héros, dirigée par James Gunn : Peacemaker, avec John Cena (Fast and Furious). Auprès d’Entertainment Weekly, le créateur a ainsi évoqué une connexion profonde avec l’univers de Superman et un caméo particulièrement important à venir, dans le dernier épisode. Pour en savoir davantage, il faudra patienter jusqu’au 21 août 2025, pour découvrir la saison 2 de Peacemaker.

Lex Luthor n’est toujours pas content en 2025 // Source : Warner Bros.

Krypto, Green Lantern… Quels super-héros et méchants de l’univers de Superman seront présents dans le film de James Gunn ?

Les premières images de Superman ont dépassé toutes les attentes des fans, en mettant en scène de nombreux méchants iconiques de l’univers de DC Comics. On pense à Lex Luthor, évidemment, dont le conflit avec le super-héros semble éternel, mais aussi à plusieurs autres personnages qui feront leurs premiers pas en live-action, pour l’occasion. Il s’agit de :

Krypto

Depuis la sortie des premières images de Superman, on ne parle que de lui : Krypto, le fameux chien du super-héros. Il s’agira de sa toute première apparition en live-action. L’animal est en réalité le compagnon d’enfance de Superman, lorsqu’il vivait encore sur Krypton. Les fans attendaient donc son arrivée depuis longtemps, même si Clark Kent aura visiblement un peu de mal à contrôler son meilleur ami canin.

Krypto, le meilleur des chiens // Source : Warner Bros.

Guy Gardner ou Green Lantern

Avant d’apparaître dans la bande-annonce de Superman, avec une magnifique coupe au bol, Green Lantern avait déjà eu droit à son propre film dédié, en 2011, avec Ryan Reynolds (Deadpool). Il fera a priori partie du Justice Gang, un groupe de super-héros lié au gouvernement, aux méthodes bien différentes de Clark Kent.

Green Lantern dans Superman // Source : Warner Bros.

Mister Terrific

Mister Terrific est un inventeur de génie, le seul capable de rivaliser avec l’intelligence de Lex Luthor. Il possède même une médaille olympique, rien que ça. Comme Green Lantern, il est l’un des membres du Justice Gang, mais il pourrait choisir de finir par s’allier avec Superman.

Mister Terrific dans Superman // Source : Warner Bros.

Hawkgirl

Ce personnage badass est déjà apparu plusieurs fois à la télévision, dans la série animée Justice League ainsi que dans Legends of Tomorrow. Considérant les premières images de Superman, elle devrait faire partie du Justice Gang, même s’il n’est pas à exclure qu’elle finisse par rejoindre la Justice League, dans le DC Universe.

Hawkgirl dans Superman // Source : Warner Bros.

Rex Mason ou Metamorpho

Metamorpho est un super-héros qui possède un pouvoir assez original : il peut prendre la forme de n’importe quel élément chimique. Le trailer de Superman laisse penser que Lex Luthor le retient prisonnier, pour exploiter ses capacités face à son ennemi.

Metamorpho dans Superman // Source : Warner Bros.

Kelex

Si son nom est peu connu du grand public, Kelex reste pourtant un personnage important de l’univers de Superman. Il s’agit d’un robot issu de Krypton, qui s’occupe d’entretenir la Forteresse de Solitude du super-héros. La bande-annonce le montre en mauvaise posture, ce qui pourrait constituer un tournant pour Clark Kent.

Kelex dans Superman // Source : Warner Bros.

The Hammer of Boravia

La bande-annonce nous révèle l’existence d’un tout nouveau méchant dans l’univers de Superman, connu sous le nom de The Hammer of Boravia. Il semblerait qu’il défende la région de Boravia, dans laquelle Superman aurait empêché une guerre d’éclater.

Une immense créature, semblable à Godzilla, apparaît également dans le trailer, faisant peser une menace sur Metropolis. Le film devrait donc mettre en scène plusieurs affrontements avec des monstres géants.

The Hammer of Boravia dans Superman // Source : Warner Bros.

Ultraman

Le personnage, aperçu seulement quelques secondes dans les teasers de Superman, semble pouvoir rivaliser avec la force légendaire du super-héros. Il sera un allié précieux de Lex Luthor, et prendra même la place de son garde du corps. Dans les comics, il est conçu comme une version maléfique de Superman.

Ultraman dans Superman // Source : Warner Bros.

Angela Spica ou The Engineer

The Engineer est une anti-héroïne qui travaillera visiblement avec Lex Luthor contre Superman. Dans les comics, elle fait partie de The Authority, un groupe de méchants et elle est capable de transformer son corps en armes redoutables, et notamment ses mains en scies.

The Engineer dans Superman // Source : Warner Bros.

Batman apparaîtra-t-il dans Superman ?

A priori, non. Même si quelques fans attentifs ont remarqué de potentiels liens avec The Batman, dans le trailer du film, James Gunn a déjà confirmé que le super-héros interprété par Robert Pattinson et le Superman de 2025 évoluaient dans deux trames narratives bien distinctes. Ils ne devraient donc pas se croiser dans les prochains longs-métrages du DC Universe.

