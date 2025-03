Lecture Zen Résumer l'article

Aux États-Unis, Yellowstone et ses spin-offs rencontrent un immense succès. Alors que cette production prestigieuse, ainsi que 1883, sont enfin disponibles sur Netflix, en France, voici les secrets de production de son créateur, Taylor Sheridan.

En 2018, une série inattendue a totalement réinventé les codes du western sur le petit écran : Yellowstone, imaginée par Taylor Sheridan. Menée par Kevin Costner (Bodyguard), cette production en cinq saisons a enfin été mise en ligne sur Netflix le 1er mars 2025, suivie de son premier spin-off, 1883.

Et pour financer ces sagas familiales épiques, centrées sur la famille Dutton, Taylor Sheridan possède une méthode bien particulière.

50 000 dollars par semaine de tournage

Yellowstone, 1883, 1923, Landman… Depuis plusieurs années, le scénariste Taylor Sheridan a multiplié les productions, en partenariat avec Paramount. Des séries généralement situées dans le Grand Ouest américain, qui empruntent tous les codes du western. Pour leur donner vie, leur créateur peut bénéficier d’un avantage de taille : réunir ses deux activités principales.

En plus d’être un showrunner très prolifique, Taylor Sheridan est ainsi un homme d’affaires extrêmement riche, dont la fortune est estimée à plus de 600 millions de dollars. Et parmi ses acquisitions immobilières, se trouvent plusieurs ranchs, dont le 6666 situé au Texas et dont la superficie culmine à plus de 100 000 hectares. Pratique pour tourner des séries qui utilisent justement ce type de décors, comme Yellowstone et ses spin-offs.

Yellowstone. // Source : Paramount

Pour chaque semaine de tournage effectuée dans ses ranchs, Taylor Sheridan facture ainsi la somme de 50 000 dollars, d’après le Wall Street Journal. Lorsque ses vaches sont mobilisées pour apparaître à l’écran, la machine à sous se met également en marche avec 25 dollars perçus pour chaque jour de tournage, par animal.

Pour ses chevaux, l’addition est même encore plus salée avec 2000 dollars par monture. Quant à la formation équestre des acteurs de Yellowstone et de ses dérivés, le riche propriétaire récolte 200 000 dollars pour cette prestation. À noter que tous ces tarifs ne prennent même pas en compte les coûts de transports, puisque certains animaux sont transférés du Texas vers le Montana pour le tournage.

Un contrat très lucratif avec Paramount

En plus de ces prestations grassement payées, Taylor Sheridan possède aussi un contrat très lucratif avec Paramount+, pour ses activités de scénariste, showrunner et réalisateur. En 2021, les deux parties ont ainsi signé un partenariat, renouvelé jusqu’en 2028, pour un montant de 200 millions de dollars. Une somme colossale, que le créateur a évidemment investi dans ses ranchs.

1923. // Source : Paramount+

Sauf que ces transactions financières extrêmement élevées ont fini par créer des tensions entre Taylor Sheridan et la direction de Paramount, qui souhaitait réduire les coûts, en optant pour une solution plus locale et donc moins hors de prix. Mais la popularité de Yellowstone et de ses spin-offs, ainsi que leur apport financier non négligeable, empêchent le studio de se séparer du showrunner, malgré des tensions persistantes.

1923, le dernier dérivé de Yellowstone avec Helen Mirren (Barbie) et Harrison Ford (Star Wars), est notamment l’une des séries les plus chères jamais produites avec 22 millions de dollars investis par épisode, d’après Deadline, pour un coût total de 200 millions pour la première saison. Au total, Paramount investirait plus de 500 millions de dollars par an dans toutes les séries de Taylor Sheridan.

