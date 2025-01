Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Souvent passé sous le radar, le JRPG pourtant culte pour de nombreux joueurs et joueuses a bénéficié d’un remaster sur Switch. L’occasion de (re)découvrir le titre et sa suite inédite en France, dans une compilation actuellement en promotion.

Où acheter Baten Kaitos I & II HD Remaster ?

Baten Kaitos I & II HD Remaster est habituellement disponible au prix de 49,99 € sur l’eShop de la Switch, en version dématérialisée. Il est proposé en ce moment au prix de 24,99 €. Vous pouvez approvisionner votre compte Nintendo, grâce à une carte d’une valeur de 25 €, disponible sur le site de La Fnac.

La compilation est aussi disponible en version physique au prix de 38,20 € sur Amazon.

C’est quoi, Baten Kaitos ?

Baten Kaitos : Les Ailes éternelles et l’Océan perdu est sorti sur Gamecube en 2005 en France, et est développé par Monolith Soft, maintenant sur la série des Xenoblade. Vous contrôlez l’Ange gardien et Kalas, le personnage principal du jeu, dans une quête classique de vengeance et de fin du monde. Mille ans auparavant, Malpercio, un dieu maléfique, envahit le monde, mais est fait prisonnier par plusieurs magiciens. Le dieu maléfique est alors caché dans cinq « Magnus ultimes », disséminé dans des îles qui flottent dans le ciel.

Baten Kaitos Origins, second jeu de la série et préquelle du premier jeu, est sorti initialement en 2006 sur Gamecube, mais jamais en Europe. Cette compilation Remaster est donc l’occasion de le découvrir pour la première fois.

Est-ce que ce remaster de Baten Kaitos vaut le coup ?

Si vous souhaitez refaire ou découvrir ce titre culte de Nintendo, cette compilation remastérisée est une excellente occasion. Baten Kaitos I & II HD Remaster propose des graphismes améliorés qui permettent d’apprécier, encore aujourd’hui, la direction artistique incroyable du jeu. Le charme désuet de certains décors donne au jeu un certain charme, sans pour autant faire trop dater. Le gameplay au tour par tour se base quant à lui sur un système de carte et de deckbuilding. Vous devrez collecter des cartes d’attaque, de défense et de soin pour les utiliser lors de votre tour.

La difficulté n’est pas très élevée, mais le jeu peut être frustrant par moment. Heureusement, ce remaster inclut des fonctionnalités pour désactiver les rencontres aléatoires ou passer les combats, ainsi qu’une fonction de sauvegarde automatique.

