Le troisième volet du Spiderverse en version animée, Beyond the Spiderverse, n’arrivera pas avant plusieurs années au cinéma. La date, récemment annoncée, est lointaine.

Deux films déjà cultes : le troisième a rarement été autant attendu. Tout a commencé avec Spider-Man: New Generation en 2018, puis la saga s’est poursuivie avec Spider-Man : Across the Spider-Verse en 2023, au succès critique, mais aussi au box-office (682 millions de dollars à l’échelle mondiale). La suite, qui clôturera la trilogie, est intitulée Beyond the Spiderverse.

Le casting de Beyond the Spiderverse

Sans surprise, il a été confirmé que le casting principal, à savoir Shameik Moore pour Spider-Man, et Hailee Steinfeld pour Spider-Gwen, sera de retour.

La date de sortie prévisionnelle de Beyond the Spiderverse

Depuis le 31 mars, on a enfin une date pour Beyond the Spiderverse, bien plus lointaine que prévu : le 4 juin 2027. Oui, dans plus de deux ans. Il faut se rappeler qu’initialement, le film avait été programmé pour mars 2024.

« Nous savons à quel point cette franchise est importante pour tant de gens autour de nous », a expliqué l’équipe du film lors du CinemaCon. « Nous avons donc décidé de prendre le temps nécessaire pour être sûrs de bien faire les choses. » Le producteur, Phil Lord, promet : « Ce sera un final massif pour la trilogie. »

Les images de Beyond the Spiderverse

À l’occasion de la CinemaCon, de premières images de Beyond the Spiderverse ont été diffusées.

L’histoire de Beyond the Spiderverse

À ce stade, le troisième volet de la trilogie ne dispose d’aucun synopsis officiel. On sait juste que Beyond the Spiderverse « reprendra là où l’intrigue s’est arrêtée dans Spider-Man: Across the Spider-Verse ». Et pour cause : le deuxième film s’était arrêté au beau milieu d’une action, laissant les fans sur leur faim, sans résoudre le récit.

La polémique des conditions de travail

Ce qui peut jouer dans l’immense décalage entre la date initiale (2024) et la date récemment annoncée (2027), ce n’est pas seulement le perfectionnisme du studio, mais aussi l’effet que celui-ci a pu avoir sur les conditions de travail de l’équipe d’animation. En 2023, des enquêtes avaient révélé un lieu de travail toxique car « instable », un management erratique, des demandes excessives, des journées à rallonge.

C’est notamment le comportement de Phil Lord qui était concerné : « Ils doivent faire ce que dit Phil. Il y a donc eu des changements et des coupes constamment. Avec Phil Lord, rien n’est jamais définitif ou approuvé. Rien n’était vraiment gravé dans le marbre. Rien n’était jamais fini. Tout bougeait sans cesse sous nos pieds parce qu’ils voulaient que ce soit le meilleur possible. »

Sans doute qu’un délai de sortie plus flexible permettra d’assainir ces conditions de travail, avec des délais plus cohérents avec le perfectionnisme du studio, sans pour autant que cela se traduise en une pression extrême et toxique sur les employés.

