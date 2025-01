Lecture Zen Résumer l'article

Les graves incendies qui touchent actuellement la ville de Los Angeles ont un impact sur la production des films et des séries. Le tournage de la saison 2 de Fallout, notamment, est concerné.

Les images font froid dans le dos : en allumant son téléviseur ou en apercevant des vidéos sur internet, on est forcément estomaqué par la tragédie qu’est en train de subir Los Angeles. En raison du dérèglement climatique, la ville américaine essuie de violents incendies, qui ravagent des bâtiments et forcent à évacuer certaines zones. Le bilan fait, pour le moment, état d’au moins cinq morts et de 130 000 personnes contraintes de quitter leur lieu de vie.

Cette catastrophe a un impact sur l’économie et l’industrie de Los Angeles, terre d’accueil de nombreux plateaux de tournage. Les flammes, impressionnantes, forcent les producteurs et les réalisateurs à mettre en pause leurs projets. Une série à succès est notamment touchée : l’adaptation Fallout, dont le tournage de la saison 2 a débuté en novembre dernier. Selon un article de Variety, publié le 8 janvier, les équipes d’Amazon devaient s’y remettre cette semaine, après les vacances de Noël.

Du retard à prévoir pour la saison 2 de Fallout ?

FilmLA, la société en charge des permis de tournage, a annoncé que « le personnel habituellement disponible pour soutenir la production pourrait ne pas être disponible pendant l’état d’urgence ». Les autorisations pour des localités comme Altadena ou La Crescenta sont en suspens, et d’autres refus sont possibles, le temps que la situation soit pleinement maîtrisée. Si les plateaux ne sont pas directement au contact des flammes, la qualité de l’air pose des risques de santé, tandis que les routes doivent être libérées pour que les pompiers puissent intervenir efficacement. Fallout, dont la production prend place à Santa Clarita, n’échappe pas aux directives des autorités.

Pour l’heure, nul ne saurait dire si ce retard de tournage se répercutera sur la date de diffusion de la saison 2 de Fallout (toujours pas communiquée par Amazon). La production reste par ailleurs dépendante de l’évolution de la situation à Los Angeles, qui est toujours en proie aux flammes et est victime de « l’une des catastrophes naturelles les plus destructrices » de son histoire, selon Kristin Crowley, cheffe locale des pompiers.

La mise en chantier accélérée de la saison 2 de Fallout, quelques mois seulement après la diffusion des premiers épisodes, suggérait une arrivée rapide sur la plateforme Amazon Prime Video. L’apocalypse qu’est en train de vivre Los Angeles est possiblement en train de tout chambouler, et l’arrêt de Hollywood touche aussi des programmes comme Hacks, Loot, Ted, Suits: L.A, Happy’s Place, Grey’s Anatomy, NCIS ou encore Abbott Elementary. Au regard de l’urgence, le divertissement attendra.

