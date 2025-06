Lecture Zen Résumer l'article

Sarah Michelle Gellar s’est exprimée sur le reboot de Buffy contre les vampires, auquel elle participe activement et dans lequel elle reprendra son rôle iconique. Son rêve serait, semble-t-il, de réunir tous les anciens. Mais est-ce vraiment une bonne idée ?

Un reboot de la série culte Buffy contre les vampires est actuellement en préparation. Sarah Michelle Gellar y reprendra son rôle de Buffy, et elle donnera la réplique à une nouvelle tueuse, incarnée par Ryan Kiera Armstrong. Récemment interrogée sur ce projet qu’elle a longtemps refusé, la star a teasé le ton que pourrait prendre la série supervisée par Chloé Zhao. Et l’un de ses souhaits ne parait pas être une bonne idée.

Le 23 juin 2025, auprès de Vanity Fair, Sarah Michelle Gellar a déclaré : « Mon rêve est de ramener tous ceux qui sont morts, mais il faut aussi faire de la place aux nouvelles histoires. » Tout porte à croire, et c’était attendu, que Sarah Michelle Gellar ne sera pas l’unique membre du casting original à rempiler, au point d’envisager quelques surprises. Elle indique par ailleurs : « Le ton sera plus léger que les dernières saisons de la série originale. Nous essaierons de trouver un équilibre entre les anciens et les nouveaux personnages. »

Le reboot de la série Buffy déjà enfermé dans la nostalgie ?

Les commentaires de Sarah Michelle Gellar n’augurent rien de bon pour la narration du reboot de Buffy contre les vampires. Si les fans seront sans doute ravis de croiser à nouveau les têtes qui les ont tant fait rêver par le passé, le risque de cette réunion envisagée serait de s’enfermer un peu trop dans la nostalgie. Ryan Kiera Armstrong est censée incarner une nouvelle génération, qui pourrait être sérieusement bridée par l’ombre trop présente de l’ancienne.

Surtout, on sait que Sarah Michelle Gellar a longtemps été réticente à l’idée de retourner dans l’univers de Buffy, qu’importe la manière. Elle l’a encore rappelé : « Pendant des années, j’ai refusé un retour de la série. Je ne voulais pas réintroduire quelque chose de déjà-vu. J’attendais le moment idéal. Puis Chloé, une grande fan de Buffy, m’a proposé une idée, et j’ai accepté. La gestation a été longue. Cela fait trois ans maintenant, et nous continuons de travailler dessus. »

Le fait que Chloé Zhao soit une grande fan de Buffy contre les vampires — comme des millions de personnes dans le monde — n’est pas forcément une bonne nouvelle dans la perspective d’une « grande réunion » en mode hommage. On peut laisser le bénéfice du doute au duo, mais il y a matière à être réticent. Surtout si des personnages censés être morts reviennent : Buffy contre les vampires a certes déjà fait le coup avec Buffy elle-même, mais quand personne ne meurt vraiment, les enjeux perdent soudainement en intérêt.

Outre cette orientation tournée vers le passé, le reboot de Buffy contre les vampires devrait articuler ses thématiques autour des réseaux sociaux. Sur ce point, Sarah Michelle Gellar confie : « Nous essayons de trouver un moyen de moderniser les thèmes de la série, notamment ce que ça fait de se sentir comme quelqu’un de différent dans un monde dominé par les réseaux sociaux. Nous voulons explorer les frontières spatio-temporelles qui affectent la société aujourd’hui ».

