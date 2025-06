Lecture Zen Résumer l'article

Le studio Frontier Developments, en plein travail sur Jurassic World Evolution 3, a créé la polémique lorsque la décision d’utiliser l’IA générative dans la création été annoncée. Les développeurs font maintenant marche arrière.

La série des Jurassic World Evolution, commencée en 2018, constitue un savant mélange entre le jeu de gestion de parc et l’adaptation d’une licence culte — centré sur des dinosaures. Après une suite encore meilleure sortie en 2022, les fans attendaient avec impatience un troisième opus. C’était sans compter une mention présente sur la page Steam du jeu début juin 2025, et depuis supprimée. Les développeurs y expliquaient avoir recours à l’intelligence artificielle pour la création de certains éléments, notamment les portraits de scientifiques.

Dès l’annonce, les réactions ont été vives chez de nombreux fans de la licence, qui se sont empressé d’exprimer leur mécontentement dans les forums de la page Steam du titre. Dans une discussion publiée le 7 juin dernier, les joueuses et les joueurs accusent le studio de sacrifier la qualité et l’intégrité artistique du jeu au profit de la facilité et de la réduction des coûts. Certains, comme frieza137, évoquent des questions éthiques, et soulèvent la crainte récurrente que l’IA remplace progressivement l’humain : « Alors, on abandonne les humains, c’est ça ? […] C’est pourtant peu coûteux et simple à faire : prendre du papier, un porte-mine ou un stylo à encre et se mettre à dessiner et concevoir. »

L’annonce de l’utilisation de l’IA pour le jeu, puis le rétropédalage du studio Frontier Developments // Source : Capture Steam et Reddit

L’homme crée l’IA, l’IA vole le travail de l’homme

Face à la polémique grandissante, les développeurs ont rapidement réagi dans ce même forum, puis dans une déclaration publiée sur le site Gamewatcher le 24 juin. Ils annoncent renoncer à l’utilisation de l’IA dans Jurassic World Evolution 3 : « En raison de premiers retours, nous avons supprimé l’IA générative pour les portraits des scientifiques dans Jurassic World Evolution 3. L’équipe poursuit son travail assidu et attend avec impatience la sortie du jeu le 21 octobre. »

L’utilisation d’intelligence artificielle générative dans les jeux vidéo est un sujet sensible souvent pointé du doigt, à l’heure où l’IA est capable de générer entièrement des mondes en 3D. Dans le cas de Jurassic World Evolution 3, demander à une IA de générer des portraits de certains personnages peut sembler anodin, mais représente pour beaucoup une menace pour la créativité dans le jeu vidéo.

Plusieurs grands noms de l’industrie, dont Ubisoft ou Take-Two Interactive, ont déjà ouvert la boîte de Pandore afin d’assister les développeurs dans certaines tâches. Une évolution à la fois fascinante et inquiétante pour les créateurs comme pour les joueuses et les joueurs. Jurassic World Evolution 3 est attendu pour le 21 octobre 2025 sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama