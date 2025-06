Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Vous cherchez à alléger vos dépenses en streaming ? Molotov et Deezer vous ont entendu, et proposent désormais une offre tout-en-un qui regroupe télévision et musique pour le prix d’un abonnement.

Les abonnements de streaming, ça revient cher, surtout lorsqu’on multiplie les services. D’autant plus que les plateformes musicales, comme les services de SVOD, ont tendance à augmenter leurs prix régulièrement.

Tout regroupé dans une seule formule est donc vraiment une solution idéale, mais encore faut-il qu’il existe des offres en ce sens. Très peu ont franchi le pas sauf Molotov et Deezer qui ont décidé de récemment joindre leurs forces pour proposer un abonnement commun avec la télévision en streaming et de la musique.

L’abonnement Molotov Extra + Deezer Premium est à 12,99 €/mois pendant 12 mois, puis 17,99 €/mois.

Qu’inclut ce nouvel abonnement Molotov Extra + Deezer Premium ?

Avec cette nouvelle formule, vous accédez à l’ensemble des contenus proposés par Molotov Extra, à savoir plus de 100 chaînes de télévision accessibles en direct ou en replay, une qualité d’image Full HD, la possibilité d’enregistrer vos programmes, de revenir en arrière sur un direct, et même d’utiliser jusqu’à quatre écrans simultanément. C’est, par exemple, idéal si vous avez souscrit aux offres Pure Fibre de Bouygues ou Freebox Pop S, des offres internet qui fonctionnement sans box TV. Molotov fonctionne sur n’importe quel téléviseur connecté, tablette, smartphone ou ordinateur avec une simple connexion internet.

Côté musique, vous profitez de Deezer Premium, la version complète du service musical. Cela signifie une écoute sans publicité, des morceaux disponibles en bonne qualité selon votre appareil et votre connexion. Sur mobile comme sur ordinateur, vous avez le choix entre plusieurs niveaux de qualité :

Qualité standard (128 kb/s, format MP3) pour un usage classique,

Haute qualité (320 kb/s, MP3) pour un son plus net et dynamique,

Et surtout, qualité Haute Fidélité (1411 kb/s, FLAC) pour une restitution sonore sans perte, proche de celle d’un CD.

Vous avez aussi la possibilité de télécharger vos albums et playlists pour les écouter hors connexion, et des fonctionnalités avancées comme SongCatcher, un genre de Shazam capable d’identifier une chanson en la fredonnant, ou encore Flow, l’outil intelligent de recommandations qui apprend de vos goûts.

À ce prix, cet abonnement est-il une bonne affaire ?

Assurément, oui. Pour celles et ceux qui paient à la fois un abonnement à un service de streaming musical et regardent la télévision, cette offre est unique. Le tarif groupé est clairement plus avantageux, avec près de 6 € d’économies chaque mois durant la première année.

Cette offre Molotov + Deezer montre qu’il est possible de regrouper deux services très complémentaires. L’abonnement est simple à activer : une fois souscrit sur Molotov, vous recevez un lien par email pour activer Deezer. On ne peut s’empêcher de rêver à d’autres alliances du genre : un Spotify x Netflix, par exemple, ferait sans doute des heureux.

