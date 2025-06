Lecture Zen Résumer l'article

Capcom se félicite d’avoir déjà placé Resident Evil Requiem dans la wishlist de plus d’un million de personnes. En une seule bande-annonce, le futur jeu d’horreur a séduit.

Capcom peut a priori réserver le champagne au frais. Car c’est peu dire que Resident Evil Requiem, neuvième opus canonique de sa saga phare, a fait forte impression lors de sa révélation il y a moins d’un mois — à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la Summer Game Fest 2025. Une première statistique laisse présager un carton commercial pour cet épisode : ils sont plus d’un million de joueurs potentiels à l’avoir placé dans leur wishlist (liste de souhaits).

Ces signes d’intérêt ne se traduiront pas nécessairement en ventes (il ne s’agit pas de précommandes), mais on perçoit quand même un engouement certain pour Resident Evil Requiem. Dans un message publié sur X le 24 juin 2025, Capcom s’en réjouit déjà, alors que le survival-horror ne sera pas disponible avant le 27 février 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC.

Resident Evil Requiem est déjà un succès. // Source : Capcom

Déjà plus d’un million de personnes intéressées par Resident Evil Requiem

Il faut avouer que le premier trailer de Resident Evil Requiem est réussi. Articulé autour d’une nouvelle héroïne (mais dont le nom parlera aux fans), il plonge d’emblée dans l’ambiance. Il promet surtout un retour à Raccoon City, là où tout a commencé. La ville n’est plus qu’un champ de ruines, et on ose à peine imaginer les horreurs qui continuent d’y sévir. Le site officiel rappelle : « Suite à l’apparition dévastatrice de zombies en 1998, le gouvernement a approuvé une opération de stérilisation, un tir de missile sur la ville dans l’espoir de reprendre le contrôle de la situation, et tout a été très vite étouffé. »

Resident Evil Requiem pourrait donc offrir un véritable retour aux sources, en faisant traverser des lieux qui rappelleront des souvenirs — ou des cauchemars — à celles et ceux qui ont été biberonnés à la saga de Capcom. Notons en prime que Grace Ashcroft ne sera pas seule au casting : tout porte à croire qu’il y aura un héros emblématique pour l’accompagner dans l’horreur.

D’ici à son lancement, Resident Evil Requiem continuera d’occuper l’espace médiatique pour faire gonfler la hype. Cela commencera dès le jeudi 26 juin avec la diffusion d’un Capcom Spotlight (à 23h59, heure française), avant de se poursuivre en août, pendant la gamescom de Cologne. Les visiteurs pourront y jouer pour la première fois, et découvrir un gros changement dans le gameplay : la possibilité de jouer avec une vue à la première personne (FPS) ou à la troisième personne (TPS).

Rappelons quand même que la licence Resident Evil est particulièrement juteuse pour Capcom : c’est la plus vendue de son catalogue, avec plus de 170 millions d’exemplaires écoulés. Les derniers épisodes parus ont eu une belle vie commerciale : 15,4 millions pour le remake de Resident Evil 2, 14,7 millions pour Resident Evil 7: Biohazard, 11,3 millions pour Resident Evil Village ou encore 9,9 millions pour le remake de Resident Evil 4.

