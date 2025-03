Lecture Zen Résumer l'article

Ubisoft se félicite d’avoir franchi le cap des 2 millions de joueuses et de joueurs dans Assassin’s Creed Shadows, en moins d’un week-end. Où placer cette performance dans l’histoire de la saga culte ?

Ubisoft a lancé Assassin’s Creed Shadows dans des conditions chaotiques. Après l’échec de Star Wars Outlaws, la firme française s’est retrouvée dans une situation fragile, matérialisée par une défiance sur les marchés boursiers et des polémiques absurdes. Assassin’s Creed Shadows, porté par la critique, ressemblait un peu à une dernière chance et un premier ouf de soulagement peut déjà être lâché : les chiffres sont encourageants.

Dans un message publié sur X le 24 mars, Ubisoft se félicite « d’un enthousiasme et d’un soutien incroyable ». La multinationale met en avant les avis globalement positifs affichés sur Steam, ainsi que sur le PlayStation Store (4,79 sur 5) et sur Xbox (4,5 sur 5). Le 22 mars, Assassin’s Creed Shadows avait déjà franchi le cap des 2 millions de joueuses et de joueurs, faisant mieux qu’Assassin’s Creed Origins et Assassin’s Creed Odyssey.

Décollage réussi pour Assassin’s Creed Shadows

Comme l’indique Insider Gaming dans un article publié le 24 mars, Assassin’s Creed Shadows n’est rien de moins que le deuxième meilleur lancement de la saga, derrière Assassin’s Creed Valhalla. Selon ses sources et des schémas prévisionnels, Assassin’s Creed Shadows pourrait franchir le cap des 6 millions de joueuses et de joueurs en un mois, contre 8 pour Assassin’s Creed Valhalla (et 3,4 millions pour Assassin’s Creed Odyssey).

La comparaison avec Assassin’s Creed Valhalla est néanmoins à nuancer. Assassin’s Creed Shadows est disponible sur moins de plateformes (pas de PS4 et de Xbox One) et est sorti à une période moins favorable (fin d’année et pandémie pour Assassin’s Creed Valhalla, lancé en novembre 2020).

D’aucuns diront aussi que le pic maximum enregistré sur Steam — 64 825 personnes au maximum, à date — n’est pas très élevé. Il reste supérieur à celui d’Assassin’s Creed Valhalla (15 679), et ce serait occulter qu’Assassin’s Creed Shadows est aussi accessible sur PC via d’autres plateformes (Epic Games Store et Ubisoft Connect).

À noter que les chiffres annoncés par Ubisoft ne concernent pas le volume de ventes, sur lequel rien n’a encore été communiqué. Sur ce point, il ne faut pas négliger l’impact de l’abonnement Ubisoft+, qui permet de jouer à Assassin’s Creed Shadows sans devoir l’acheter (ce qui ajoute un joueur, mais retire une vente).

Du côté de Twitch, toujours un bon indicateur de succès, Assassin’s Creed Shadows aurait déjà dépassé les 11 millions d’heures regardées, selon les informations de BFM Tech&Co (qui a pu consulter un mail envoyé en interne). À l’heure où nous écrivons ces lignes, il y a plus de 20 000 spectateurs, une performance pas si éloignée de certains mastodontes (38 000 pour Valorant, 32 000 pour Counter-Strike).

Signe que le lancement est réussi, la bourse a plutôt bien réagi : avec une hausse de 17 % constatée en six mois. En septembre 2024, l’action était tombée sous les 10 €. Elle titille aujourd’hui les 13,5 € et pourrait encore grimper quand Ubisoft annoncera des chiffres plus concrets. Au plus haut, le cours a dépassé les 100 € (en 2018).

