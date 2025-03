Lecture Zen Résumer l'article

L’interprète d’Ellie dans la série The Last of Us raconte comment le diagnostic de l’autisme est tombé pendant le tournage de la saison 1, et l’importance que cela représente pour iel.

« J’ai appris que j’étais autiste pendant le tournage de la première saison de ‘The Last of Us’ », déclare Bella Ramsey dans une récente interview pour Vogue. L’interprète d’Ellie dans The Last of Us, la série acclamée qui adapte le jeu vidéo culte, sera de retour dans la saison 2.

L’histoire racontée par Bella Ramsey montre l’importance de pouvoir parler librement de l’autisme : cela aide aussi aux diagnostics formels. Car, auparavant, iel se sentait « bizarre » ou encore « solitaire », en décalage avec les autres enfants à l’école. Les adultes étaient plus rassurants pour elle que les enfants, au comportement plus imprévisible.

Ellie est interprétée par Bella Ramsey. // Source : HBO

Iel relate d’autres signes, plus sensoriels, et souvent liés à l’autisme, comme une conscience accrue et « douloureuse » des micro-expressions. Autre exemple, dans les régions sauvages et froides du Canada, pendant le tournage, il lui était difficile de porter des vêtements imperméables superposés, avec des vêtements thermiques lourds, il y avait « trop de choses sur mon corps » relate Bella Ramsey.

Un diagnostic « libérateur » pour Bella Ramsey

Finalement, c’est donc une personne de l’équipe de tournage, ayant elle-même une fille autiste, qui, en repérant ces signes et en faisant le rapprochement, a invité Bella Ramsey à passer une évaluation auprès d’un psychologue. Dont le diagnostic a conclu formellement à de l’autisme.

Un diagnostic « libérateur » : « Il me permet d’exister avec plus de compassion envers moi-même parce que je ne suis pas capable de faire les tâches quotidiennes faciles que tout le monde semble être capable de faire. »

Cela étant, les plateaux de tournage sont particulièrement adaptés à ce diagnostic, raconte Bella Ramsey. Grâce à la routine : « J’ai une heure de convocation et on me dit ce que je dois porter, comment me tenir, où me tenir et ce que je dois manger. » De même qu’iel explique comment son autisme constitue à ses yeux un appui dans son métier, plus particulièrement le fait de devoir apprendre à socialiser et à interagir avec les gens.

Rares sont les acteurs et les actrices qui parlent si librement de leur diagnostic d’autisme. Une représentation qui compte.

