La saison 4 d’Outer Banks est disponible (pour la partie 1) sur Netflix. Avant de se lancer, on se remémore la fin de la saison 3.

C’est le jour J pour les fans d’Outer Banks : la saison 4 vient d’être mise en ligne sur Netflix pour de nouvelles aventures chez les jeunes chercheurs et chercheuses d’or. Mais avant de retrouver les Pogues, où les avait-on laissés à la toute fin de la saison 3 ?

Les Pogues avaient enfin récupéré un trésor

La saison 3 d’Outer Banks nous avait servi un final spectaculaire de plus d’une heure sur Netflix. Les Pogues avaient finalement réussi à retrouver l’El Dorado et tout son or. John B. et Sarah y accèdent, ensemble, au fin fond de la jungle. Le père de John B., John Routledge, ou « Big John », a perdu la vie au passage. De même pour Ward Cameron (et il est vraiment mort cette fois-ci). Et, à cette liste des décès, on ajoute Carlos Singh, le principal antagoniste de la saison.

Bon, quoi qu’il en soit, les Pogues sont enfin repartis avec une partie du butin — pas tout, car ils ont dû fuir avant que tout ne soit dynamité dans la grotte. Mais ils ont pu rassembler suffisamment de pièces d’or pour s’assurer un bon petit butin personnel.

Les Pogues sont heureux. Pour l'instant.

À la fin de la saison, la série fait un bond de 18 mois dans le futur. Le groupe d’amis, on le découvre, n’est plus mis au ban de la société et a même ouvert un petit musée local appelé « Road to El Dorado ». Où en sont les personnages à ce stade ? Alors :

Sarah et John B. ont ouvert un magasin de planches de surf ;

Kiara se dédie enfin à sa cause écologique, en sauvant des tortues, et semble s’être réconciliée avec ses parents ;

Pope a repris ses études (et il est toujours en couple avec Cleo) ;

JJ s’est acheté la voiture de ses rêves ;

Rafe Cameron est absent des scènes de fin, on ne sait pas ce qu’il devient.

L’histoire était ensuite relancée par un homme présentant aux Pogues un drôle de défi : retrouver le trésor de Blackbeard (Barbe Noire). C’est sur cette nouvelle aventure, qui ne faisait que se profiler, que nous laissions les Pogues à la fin de la saison 3…

Attention, toutefois, souvenez-vous que la saison 4 est diffusée en deux parties. Il n’y a que cinq épisodes disponibles ce 10 octobre, les prochains sont attendus pour le 7 novembre.

