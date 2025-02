Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Fort du succès du premier opus sorti en 2018, le studio tchèque Warhorse Studios propose de revenir dans l’univers rude du Moyen Âge avec Kingdom Come : Deliverance II. Voilà où le trouver au meilleur prix.

Où acheter Kingdom Come : Deliverance II ?

Kingdom Come : Deliverance II est vendu sur le PlayStation Store et le Microsoft Store au prix de 69,99 €. C’est sur le site de Leclerc que vous trouverez le jeu au meilleur prix. Il est proposé en version physique sur PS5 au prix de 47 €, et en version physique sur Xbox Series aussi au prix de 47 €.

C’est quoi, Kingdom Come ?

Le premier Kingdom Come se déroulait au début du XVe siècle dans le royaume de Bohême, une partie du Saint-Empire romain germanique, et actuellement en Tchéquie. Vous y incarniez Henry, fils d’un forgeron et survivant d’un raid de mercenaires et qui a vu le massacre de sa famille et de ses amis. Ce deuxième opus vous met de nouveau dans la peau d’Henry, et l’histoire suit directement la fin du précédent jeu. Plongé dans une guerre civile, vous devrez à nouveau combattre les forces alliées de Sigismond de Luxembourg.

Kingdom Come: Deliverance II est un jeu de rôle en monde ouvert dans lequel vous contrôlez votre personnage à la première personne. Vous pourrez y accomplir de nombreuses missions comme vous le voulez afin d’avoir la main sur le développement de votre personnage, ainsi que le déroulé de l’histoire. L’immersion est donc clairement au rendez-vous, avec une liberté d’action dans un univers vaste, très vaste, qui va vous demander un investissement conséquent.

Est-ce que Kingdom Come: Deliverance II vaut le coup à ce prix ?

Moins de 50 €, c’est un excellent prix pour un titre attendu. Si notre époque moderne vous ennuie, ce nouveau Kingdom Come vous permet de vous plonger dans la vie et les us et coutumes du Moyen Âge, et sans vous mouiller la nuque au préalable. Le jeu fourmille d’informations et de détails qui peuvent intimider, et d’une ergonomie globale qui ne vous prend pas la main. Le réalisme du titre du studio tchèque ne s’arrête pas à l’univers, et se ressent jusque dans les combats, où la moindre erreur se paie. Vous pourrez arpenter le Royaume de Bohême à votre guise et selon votre rythme, durant les très nombreuses heures que dure le jeu.

