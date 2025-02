Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Avowed est le nouvel RPG ambitieux des studios Obsidian, à qui l’on doit Outer World ou Pillars of Eternity, dont il emprunte d’ailleurs le monde. Prévu pour le 18 février 2025 sur PC et Xbox Series X/S, voilà où le trouver en précommande au meilleur prix.

Où précommander Avowed au meilleur prix ?

Avowed est prévu le 18 février 2025 sur PC et Xbox Series, au prix de 69,99 €. Le jeu sera disponible à sa sortie sur le Xbox Game Pass, via différents abonnements :

Notez que vous pourrez jouer au titre d’Obsidian dès maintenant si vous optez pour l’édition Premium du jeu, ou sa mise à niveau Premium si vous y jouez via le Xbox Game Pass.

En dehors des options avec le Game Pass, le jeu est relativement cher, puisque la version standard est affichée à 79 € sur Amazon. Quant à la version Premium, contenant quelques goodies et des skins exclusifs, elle est affichée à 99 €.

C’est quoi, Avowed ?

Avowed est un action-RPG qui se joue à la première et troisième personne, à la manière de Skyrim, auquel il emprunte d’ailleurs l’ambiance. Vous pourrez utiliser simultanément de la magie, ainsi que différents types d’armes, pour combattre vos ennemis. Vous pourrez d’ailleurs rapidement changer de style de combat pendant l’action, pour dynamiser le gameplay. La composante RPG se montre dans un arbre de compétences qui vous permet d’augmenter vos statistiques, armes et armures.

Avowed ne promet pas un très grand monde ouvert, mais les joueuses et les joueurs pourront librement explorer la carte et interagir avec des PNJ, un peu comme dans The Outer Worlds, précédent jeu du studio. Vous aurez la main sur les dialogues pour façonner votre personnage et ses relations, ce qui aura un impact sur le récit et vos compagnons.

Avowed // Source : Microsoft

À ce prix, Avowed vaut-il le coup d’être joué via le Game Pass ?

Avec un mois d’abonnement, vous aurez largement de quoi jouer au jeu du studio Obsidian, et même le terminer. C’est donc une excellente manière de se procurer le titre. Avowed prend place dans le monde d’Eora, dans les Terres vivantes, un univers aux nombreux environnements. La diversité des décors est appréciable, soutenue par des graphismes à la hauteur, malgré une D.A un peu criarde.

L’écriture de l’histoire et des personnages est très soignée, et le jeu comporte de nombreux dialogues qui renforcent l’immersion dans l’univers très riche du titre. Les développeurs ont aussi la bonne idée de ne pas noyer le récit de quêtes peu inspirées, et préfèrent miser sur la qualité et la cohérence des zones, certes restreintes, mais riches en événements.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !