Lecture Zen Résumer l'article

Du 27 février au 2 mars a lieu le SpeeDons, un marathon de speedruns sur des jeux vidéo organisé par le streamer Mister MV afin de récolter des fonds pour Médecins du Monde. Certaines performances seront à couper le souffle.

Le SpeeDons est de retour pour une édition 2025 qui s’annonce toujours plus copieuse. Le menu ne change pas : il s’agit toujours d’un marathon de speedruns sur des jeux vidéo qui sert de prétexte pour récolter un maximum d’argent au profit de l’association Médecins du Monde.

Le SpeeDons 2025 est organisé au Centre de congrès de Lyon, avec un public en présentiel, donc. Heureusement, il sera aussi possible de suivre l’événement gratuitement depuis chez soi, sur la chaîne Twitch de Mister MV, du 27 février au 2 mars.

Le programme complet des différents speedruns est accessible à cette adresse, mais on a sélectionné pour vous les performances à ne manquer sous aucun prétexte.

Ces speedruns à suivre à SpeeDons 2025

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Any% 2 Players 1 Controller par Roms_abt et Arna

Quoi ? Finir The Legend of Zelda: Breath fo the Wild, l’un des meilleurs jeux en monde ouvert de l’histoire, le plus rapidement possible ? Trop simple. Ici, on parle de finir l’aventure culte de Link à deux personnes, avec un partage de la manette et des manipulations. Cette contrainte se fonde sur le fait que les Joy-Con ne forment qu’une manette quand on joue seul. La difficulté est de taille : jouer à un jeu solo avec deux cerveaux suppose une coordination totale.

Quand ? Le jeudi 27 février à 21h18.

Elden Ring – Any% Glitchless par Mokyx, KEMIST et Poleuky

Classement speedun sur Elden Ring // Source : Capture d’écran

Quoi ? Elden Ring vient tout juste de fêter ses trois ans. À cette occasion, trois monuments de la communauté de speedrun de ce jeu s’affrontent dans une course : Mokyx, KEMIST et Poleuky. Les trois participants se tiennent en moins de 40 secondes dans le top 10 du classement général, catégorie Any% Glitchless (c’est-à-dire sans utilisation de bugs). Poleuky a terminé Elden Ring en 55 minutes et 25 secondes ; Mokyx en 55 minutes et 53 secondes ; et KEMIST en 55 minutes et 57 secondes. Cette hiérarchie sera peut-être bouleversée pendant l’événement.

Quand ? Le samedi 1er mars à 4h11.

Site officiel Genre Action-RPG Plateformes Xbox Series X, PC, Xbox Series S, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One Studio de développement FromSoftware Joueurs Mode solo et mode multijoueur Date de sortie 25/02/2022 Lire le test 50,99 € sur Fnac

Clone Hero – Superplay par Raymington

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quoi ? Les jeux de rythme constituent d’excellents candidats pour battre des records, tout en assurant le spectacle. Bref, il va falloir que Raymington joue des dizaines et des dizaines de notes avec des réflexes surhumains, sur ce clone de la saga Guitar Hero.

Quand ? Le samedi 1er mars à 14h44.

Super Mario 64 – 31 Star Blindfolded par Bubzia

Quoi ? Tout le monde connaît Super Mario 64, l’un des pères fondateurs des jeux de plateforme en 3D. Les plus rapides peuvent le terminer en moins de 7 minutes. Bubzia a décidé d’ajouter une difficulté non négligeable à l’équation : le finir en ramassant 30 étoiles avec les yeux bandés. Et figurez-vous qu’il vient juste de battre son record des 70 étoiles, en 1 heure, 22 minutes et 10 secondes. La vidéo ci-dessous vous donnera un aperçu de ce qu’il est capable de faire.

Quand ? Le samedi 1er mars à 16h39.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Sonic The Hedgehog – TAS 100% présenté par Zekann

Quoi ? Sonic The Hedgehog est un jeu vidéo où la vitesse est au cœur du gameplay. Un TAS, pour tool-assisted speedrun, est une performance réalisée avec des outils qui permettent d’obtenir un run infaillible. C’est un peu le Graal recherché par les speedrunners : le temps théorique parfait.

Quand ? Le dimanche 2 mars à 16h07.

Hollow Knight – Panthéon 5 par ElyziaTV

Hollow Knight // Source : Capture PS5

Quoi ? Hollow Knight lancera la dernière ligne droite, moment où le public sera certainement le plus chaud pour faire monter la cagnotte des dons. Il y a un record à battre : 2 066 663 €, soit la somme atteinte en 2024 (+ 65 % par rapport à 2023). Le SpeeDons 2025 se terminera par un run sur The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

Quand ? Le dimanche 2 mars à 18h24.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'oeil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connecté au futur ! Installer Numerama

Installez Numerama sur votre écran d'accueil.



1. Appuyez sur le bouton



2. Sélectionnez "Sur l'écran d'accueil"

L'actu tech toujours à portée de main.Installez Numerama sur votre écran d'accueil.1. Appuyez sur le bouton2. Sélectionnez "Sur l'écran d'accueil" OK