Lecture Zen Résumer l'article

L’ultime cinématique du jeu vidéo Suicide Squad: Kill the Justice League confirme que les super-héros qu’on a tués n’étaient que des clones. Batman, notamment, est en réalité toujours vivant.

Véritable fiasco de l’année 2024, alors qu’il était censé remplir le compte en banque de Warner Bros. sur le long terme, Suicide Squad: Kill the Justice League vient de recevoir son ultime contenu. Les rares courageux peuvent affronter Brainiac pour la énième fois, ce qui révèle une dernière cinématique étonnante.

On y apprend en effet que les principaux membres de la Justice League — ceux qu’on a tués dans l’aventure principale — n’étaient en réalité que des clones (appuyant certaines théories et rumeurs). Batman, Superman, Flash et Green Lantern sont donc toujours vivants (contrairement à Wonder Woman, qui a quand même droit à sa statue hommage). Une pirouette scénaristique qui permet à l’Arkhamverse — saga de jeux vidéo lancée par la trilogie Batman: Arkham — de s’offrir une petite porte de sortie. Et confirmer, une bonne fois pour toutes, que Suicide Squad: Kill the Justice League est une immense anomalie qui n’aurait jamais dû exister.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Batman n’est pas mort dans Suicide Squad: Kill the Justice League

« Ce jeu n’a été qu’une perte de temps. C’est une plus grande perte de temps que le DCEU [les films DC Comics]. J’ai hâte de voir des gens défendre ce gâchis. Le fait que des gens puissent le défendre est incroyable », résume parfaitement un internaute sur YouTube. Globalement, les fans se réjouissent d’apprendre que le Batman du Arkhamverse est toujours vivant, puisque cela préfigure un avenir où il reviendra dans un jeu vidéo bien plus réussi (on peut y croire). Après tout, il fait partie des licences sur lesquels Warner Bros. va miser pour le gaming (avec Harry Potter, Game of Thrones et Mortal Kombat). Ces ultimes secondes de Suicide Squad: Kill the Justice League s’apparentent peut-être à un teasing pour signifier son retour.

D’autres s’étonnent de la disparition totale de Wonder Woman, seul membre féminin du casting des gentils. « Ce jeu devrait s’appeler Justice League: Kill Wonder Woman », ironise sombramemer1230. Il y a néanmoins un twist à ce sujet : elle n’a pas été capturée par Brainiac et aide d’ailleurs les membres de la Suicide Squad. Mais cet épilogue reste cocasse quand on sait qu’un jeu vidéo centrée sur elle est en développement chez Monolith Productions.

Wonder Woman est vraiment morte elle (meskine) // Source : Capture YouTube

On notera au passage que la cinématique en question n’est même pas réalisée avec le moteur du jeu. Warner Bros. n’a tellement plus envie d’injecter de l’argent dans Suicide Squad: Kill the Justice League qu’on doit se contenter d’un défilé d’esquisses avec un soupçon d’animations — une inspiration des comics. Quand on se souvient des ambitions initiales, c’est profondément ridicule.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+