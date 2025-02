Lecture Zen Résumer l'article

L’annulation de The Last of Us Online a fait mal au cœur des millions de fans. Ex-ponte de PlayStation, Shuhei Yoshida a remué le couteau dans la plaie en évoquant une expérience « incroyable ».

Si les fans de la saga The Last of Us vont bientôt pouvoir découvrir la saison 2 de la série diffusée sur HBO, certains pleurent encore l’annulation de The Last of Us Online. Pendant plusieurs années, Naughty Dog a eu l’ambition de proposer une expérience multijoueur, tirée de l’univers apocalyptique, avec une narration plus poussée que les autres titres du marché. L’idée était d’aller encore plus loin que The Last of Us Factions.

Hélas, le couperet est tombé en décembre 2023 pour The Last of Us Online, avec la décision d’annuler le développement. Le studio l’avait justifiée par la crainte de devenir une entreprise uniquement centrée sur un jeu-service à entretenir, soit autant de ressources en moins pour créer d’autres projets (comme Intergalactic: The Heretic Prophet). Mais, visiblement, The Last of Us Online aurait pu être « incroyable ».

Un ex-ponte de PlayStation vante les mérites de The Last of Us Online, annulé en 2023

Ancienne figure emblématique de PlayStation, Shuhei Yoshida fait actuellement la tournée des médias pour s’exprimer sur plusieurs sujets (la PS Vita, par exemple). Et il a évoqué le cas The Last of Us Online à l’occasion d’un épisode du podcast Sacred Symbols, diffusé le 19 février (via Eurogamer).

Shuhei Yoshida a notamment corroboré les propos de Naughty Dog, en ajoutant un paramètre important : le rôle de Bungie dans le choix de se retirer du projet. Il indique : « L’idée de The Last of Us Online est venue de Naughty Dog et ils voulaient vraiment le faire. Mais Bungie leur a expliqué ce qu’implique vraiment un jeu-service, et Naughty Dog a compris, ‘Mince, on ne peut pas faire ça ! Si nous le faisons, on ne pourra pas faire Intergalactic: The Heretic Prophet. C’était un manque de prévoyance. » Bungie s’y connaît bien en jeu-service, puisque le studio, propriété de Sony, a donné naissance à Destiny 2 en 2017 — un jeu qu’il alimente toujours, tant bien que mal.

Malgré l’annulation, Naughty Dog était quand même parvenu à mettre au point une ébauche jouable de The Last of Us Online, que Shuhei Yoshida a eu la chance d’essayer. Son retour risque de remuer le couteau dans la plaie : « J’y ai joué et c’était incroyable ». Peut-on le croire ? Oui si on se réfère au gameplay de The Last of Us Part II, qui a apporté des améliorations notables sur l’action et la survie, avec des sensations au service d’une expérience réaliste et viscérale. En se basant là-dessus et en ajoutant la maîtrise du studio sur la narration (sa plus grande force), alors on peut imaginer sans souci un The Last of Us Online réussi. Mais qui aurait donc trop coûté au studio pour son avenir créatif.

