Vous avez probablement déjà dévoré les 4 épisodes de ce nouveau polar suédois, qui cartonne actuellement sur Netflix. Mais connaissez-vous le véritable récit criminel qui se cache derrière Le Crime à la racine ?

En 2025, Netflix ne perd pas ses bonnes habitudes. La plateforme de streaming continue ainsi à nous proposer des pépites internationales inattendues, qui squattent confortablement le top 10, dès leur sortie. Le Crime à la racine, dévoilée le 7 janvier 2025, entre parfaitement dans cette catégorie, grâce à son récit policier haletant, en seulement 4 épisodes. Mais l’histoire criminelle, résolue par les deux personnages principaux de la série, 16 ans plus tard, est-elle vraie ?

Une enquête menée pendant 16 ans

En réalité, Le Crime à la racine est bel et bien tirée d’une histoire vraie. Il s’agit d’une adaptation du livre d’Anna Bodin et Peter Sjölund, nommé The Breakthrough : How the genealogist solved the double murder in Linköping. Ce dernier, qui reste indisponible en France, retraçait l’enquête menée pendant plus de 16 ans pour résoudre un double homicide, survenu en 2004 dans la petite ville de Linköping, en Suède.

Le 19 octobre de cette année-là, Mohamed Ammouri, 8 ans, et Anna-Lena Svensson, 56 ans, sont tués par arme blanche, en pleine rue. Il aura ensuite fallu 16 ans aux autorités pour retrouver le coupable, alors même qu’ils disposaient déjà du profil ADN du suspect et que le FBI a été mobilisé.

Raconter une « tragédie humaine »

Le Crime à la racine suit particulièrement deux personnages clés, qui ont véritablement fait avancer l’enquête : John, un inspecteur de police, et Peter Sjölund, un généalogiste dont les méthodes révolutionnaires ont permis de définitivement classer l’affaire, en 2020, avec l’arrestation et la condamnation du meurtrier, Daniel Nyqvist.

Le Crime à la racine // Source : Netflix

Si ce fait-divers reste méconnu en France, il demeure pourtant l’une des affaires criminelles les plus célèbres de Suède. Il s’agit même de la première fois, en Europe, que la généalogie a pu être utilisée pour résoudre une enquête, en retraçant le passé familial du tueur.

En 2022, Oskar Söderlund, le scénariste de la série, confiait à Netflix sa réaction en lisant le livre original : « J’ai été frappé par le fait qu’il y avait tant de fortes destinées humaines derrière cette enquête criminelle importante : des enquêteurs de police qui ont refusé d’abandonner, des proches qui cherchaient des réponses et, enfin, et surtout, un généalogiste qui a finalement trouvé la solution. » La réalisatrice, Lisa Siwe, souhaitait d’ailleurs avant tout « dépeindre une tragédie humaine, en se focalisant sur les victimes et l’investigation, plutôt que sur le meurtrier. »

