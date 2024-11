Lecture Zen Résumer l'article

La 18 décembre, Apple mettra fin à la compatibilité des sauvegardes iCloud avec iOS 5, iOS 6, iOS 7 et iOS 8. Les iPhone 3GS et iPhone 4, qui ne sont pas compatibles avec une version ultérieure, perdront aussi la possibilité de sauvegarder leurs données.

Y a-t-il encore des utilisateurs d’iPhone 3GS et d’iPhone 4 en 2024 ? Les deux smartphones, respectivement lancés en 2009 et en 2010, sont devenus des reliques technologiques. Certains collectionneurs en possèdent, quelques rares personnes doivent encore s’en servir, mais il est peu probable qu’un utilisateur « connecté » s’en serve quotidiennement. Ces deux appareils sont limités à la 3G, ne supportent pas les dernières normes Wi-Fi et ne peuvent pas faire tourner un très grand nombre d’applications.

Sur sa page d’assistance, Apple annonce que les iPhone 3GS et iPhone 4 ne pourront plus être sauvegardés dans iCloud à partir du 18 décembre 2024. La marque s’apprête à mettre fin à la compatibilité des sauvegardes iCloud avec les versions d’iOS antérieures à iOS 9.

La fin des sauvegardes dans iOS 8 : une conclusion logique

C’est en 2011 qu’Apple a lancé iCloud, quelques mois avant l’iPhone 4S.

Le service de synchronisation a été ajouté gratuitement à iOS 5, une mise à jour disponible sur les iPhone 3GS et iPhone 4. L’iPhone 3GS a ensuite été mis à jour jusqu’à iOS 6.1.6, tandis que l’iPhone 4 s’est arrêté à iOS 7.1.2. Son successeur, l’iPhone 4S, supporte iOS 9.3.6.

Parmi les fonctionnalités phares d’iCloud au lancement : la possibilité de sauvegarder son iPhone automatiquement, grâce au Wi-Fi. Apple adressait alors un problème important, puisqu’il fallait auparavant brancher son iPhone à un ordinateur pour le sauvegarder. L’idée était de profiter des 5 Go gratuits (qui n’ont pas bougé 13 ans plus tard) ou du stockage payant pour enregistrer le contenu de son téléphone.

Le 18 décembre 2024, il faudra au minimum iOS 9, et donc un iPhone 4S, pour enregistrer des données dans iCloud. Il est peu probable que ce changement soit problématique pour les rares utilisateurs d’un iPhone 4 ou 3GS, mais il marque la première fin de compatibilité de service iCloud avec un ancien iPhone. Les personnes avec un iPhone 4S, 5, 5S ou 6 pas à jour devront aussi passer à la dernière version pour continuer de sauvegarder leurs données.

Et les iPad et iPod touch ?

Les iPhone ne sont pas les seuls appareils sous iOS. L’iPod touche de 4ème génération, qui s’arrête à iOS 6.1.6, sera aussi impacté.

En ce qui concerne l’iPad, la première génération de la tablette, lancée sous iOS 3.2, ne va pas au-delà d’iOS 5.1.1. Elle perdra donc aussi la sauvegarde iCloud.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+