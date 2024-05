Lecture Zen Résumer l'article

CEO de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick a accordé une interview à CNBC pour parler de GTA 6. Il n’a fait que des grandes promesses, notamment sur le respect des délais.

Dans son dernier bilan financier, Take-Two Interactive, maison mère de Rockstar Games, a annoncé que GTA VI sera disponible à l’automne 2025 (sur PlayStation 5, Xbox Series S et Xbox Series X). Il faudra donc s’armer de patience avant de découvrir le jeu le plus attendu — et ambitieux ? — de tous les temps. Faut-il s’attendre à un retard de GTA 6 et, donc, à un décalage en 2026 ? A priori non, à en croire les récents propos de Strauss Zelnick.

Le CEO de Take-Two Interactive a accordé une interview à la chaîne CNBC pour faire le point (via Twitter, le 19 mai). Il s’est montré hyper confiant sur la tenue des délais évoqués récemment. « Nous ne sommes pas à l’abri [d’un retard]. Mais nous avons précisé cette fenêtre de lancement car nous sommes plutôt confiants sur sa réalisation », confie l’intéressé.

Rockstar Games vise la « perfection »

Strauss Zelnick a par ailleurs été interrogé sur ce que visait Rockstar Games avec GTA 6. Il n’a pas eu peur d’évoquer le mot « perfection », qui est bien évidemment subjectif. Et elle ne se mesure pas avec les performances techniques. « Dans le cas d’un jeu extraordinaire avec des attentes extraordinaires, ce n’est pas une question de bugs. Le but est de créer une expérience que personne n’a jamais vue », explique Strauss Zelnick.

Il faut dès lors comprendre que la pression est assez immense sur Rockstar Games, ce qui engendre des remous en interne (avec l’interdiction du télétravail, mis en place à l’époque de la pandémie de coronavirus). La confiance de Strauss Zelnick est assez élevée. Elle est alimentée, en partie, par la réception de la première bande-annonce, « qui a cassé internet » en décembre dernier.

Cette accumulation de promesses est légitime compte tenu de l’aura dont dispose GTA (le cinquième opus continue de se vendre comme des petits pains et d’enrichir Take-Two Interactive). Il n’empêche, si Rockstar Games vise la « perfection », alors il est difficile de croire à des délais respectés. Le passé donne tort à Strauss Zelnick, puisque, par exemple, Red Dead Redemption 2 n’est pas sorti dans les temps. Les prédictions financières de Take-Two Interactive laissaient présager une arrivée de GTA 6 pendant le premier trimestre de 2025, suggérant qu’il y a déjà un petit retard (même si Rockstar Games n’a jamais rien indiqué d’autre qu’une année). Bref, ne soyons pas surpris si le blockbuster sort finalement en 2026.

