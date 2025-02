Lecture Zen Résumer l'article

Kingdom Come: Deliverance 2 et Elden Ring sont deux jeux aux antipodes. Pourtant, ils ont quand même un lien, reposant sur un hommage à un joueur qui s’est forgé une belle réputation sur internet.

A priori, Kingdom Come: Deliverance 2, simulation médiévale hyper pointue qui est déjà un gros succès, et Elden Ring, RPG orienté action qu’on ne présente plus, n’ont strictement rien en commun. En réalité, ils sont étonnamment liés, comme l’indique GamesRadar+ dans un article publié le 5 février 2025.

Aussi improbable que cela puisse paraître, Kingdom Come: Deliverance 2 contient une référence à Let Me Solo Her, héros de la communauté d’Elden Ring. L’hommage a été repéré sur Reddit, et Numerama a pu le vérifier en se rendant directement à l’endroit indiqué par un internaute.

Une drôle de référence dans Kingdom Come: Deliverance 2. // Source : Capture PS5

Let Me Solo Her est dans Kingdom Come: Deliverance 2

En se rendant dans un bois situé près de Bas-Semine, au sud de la carte, on peut tomber sur un étrange cadavre : un squelette portant une immense jarre sur la tête, vêtu seulement d’un short et reposant près de deux épées (que l’on peut ramasser). Il sera difficile, pour les fans d’Elden Ring, de ne pas reconnaître Let Me Solo Her, en raison de cet accoutrement atypique (personne d’autre ne s’habille ainsi pour affronter des adversaires redoutables).

Le lieu où se trouve la référence. // Source : Capture PS5

Let Me Solo Her est un passionné d’Elden Ring qui s’est forgé une réputation grâce à ses prouesses face à Malenia. Après avoir été ridiculisé par ce boss, l’un des pires du jeu, il a décidé de devenir son bourreau. Il s’est même amusé à aider celles et ceux qui n’arrivaient pas à la battre, d’où son statut de héros (peut-être qu’un développeur de Kingdom Come: Deliverance 2 a demandé assistance, d’où l’hommage).

Ses faits d’arme ont généré un buzz suffisant pour que Bandai Namco l’honore avec une récompense. Et le voir dans Kingdom Come: Deliverance 2 est une autre preuve de son statut de légende du gaming. Bien sûr, il faut connaître son histoire pour apprécier cette référence, mais on rappelle qu’Elden Ring est l’un des titres les plus vendus et populaires de ces dernières années.

Let Me Solo Her, héros de la communauté Elden Ring. // Source : IGN

« C’est toujours incroyable quand quelqu’un me dit qu’il a repéré un clin d’œil me concernant dans un autre jeu vidéo », a déclaré le principal intéressé auprès de GamesRadar+. Nul doute que d’autres jeux vidéo feront honneur à ses accomplissements — notamment du côté de la scène indépendante.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+