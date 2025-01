Lecture Zen Résumer l'article

Un créateur de contenu a réalisé un exploit a priori impossible dans Elden Ring : terminer le jeu dans une difficulté extrême qui n’est même pas prévue de base.

Si Elden Ring n’est pas le jeu vidéo le moins accessible de FromSoftware (ce serait même plutôt l’inverse), il appartient quand même à la catégorie des expériences « difficiles ». Une fois que vous avez achevé l’aventure, vous avez la possibilité de la recommencer avec un défi supérieur, jusqu’à atteindre un palier ultime : le NG+7 (soit la huitième partie).

Le créateur de contenu Skumnut a décidé d’aller beaucoup, beaucoup plus loin : pousser Elden Ring jusqu’au NG+1000 (grâce à une version modifiée du jeu, qui permet de débloquer ce paramètre). Dans un tweet publié le 19 janvier 2025, il a annoncé être parvenu à terminer le RPG dans ces conditions extrêmes, réalisant sa prouesse insensée. « Voilà pourquoi on m’appelle le dingue d’Elden Ring », affirme-t-il. Pourtant, on en a vu des choses incroyables avec Elden Ring.

Terminer Elden Ring en NG+1000 ? Quelqu’un l’a fait

Skumnut n’a pris aucun coup pour valider sa performance, tout simplement parce qu’il ne pouvait pas se le permettre. En NG+1000, le moindre dégât est synonyme de game over. Comme il l’explique en détail : « Vous ne mourrez pas à cause de quelque chose qui vous touche en NG+7 comme c’est le cas en NG+1000. En NG+7, vous pouvez être sauvé par votre défense. »

Il ajoute qu’en NG+1000, les statuts et les résistances sont tellement élevés qu’une arme, même évoluée à son maximum, ne ferait qu’entre 10 et 20 dégâts. Le hic ? Les boss ont plus de 500 000 points de vie (versus 22 127 pour l’ultime boss dans le jeu de base) : en plus d’être effroyablement dangereux et létaux, ces adversaires sont donc presque invulnérables. Il faut une sacrée résilience pour triompher et battre un ennemi, avec une absence totale de droit à l’erreur.

L’intéressé fait quand même appel à une compétence puissante : la Tornade de la Flamme Noire, qui fait tournoyer son arme pour créer un vortex dévastateur (il occasionne des dégâts selon un pourcentage, ce qui est loin d’être un détail face à des barres de vie interminables). On le voit dans le clip partagé : face à la Bête d’Elden, la Tornade de la Flamme Noire est particulièrement efficace. Mais encore faut-il s’en servir dans le bon timing, car le temps d’incantation reste long.

Skumnut n’a étrangement eu besoin que de 115 tentatives, étalées sur trois semaines, pour parvenir à ses fins. Ce qui ne l’empêche pas d’admettre : « Le premier au monde, et probablement le dernier. » Le défi est lancé à la communauté, mais il n’est pas certain qu’un autre « dingue d’Elden Ring » soit prêt à y répondre.

