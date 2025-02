Lecture Zen Résumer l'article

Kingdom Come: Deliverance 2 pousse le degré de réalisme tellement loin que ne pas se laver peut poser de gros problèmes lors des phases d’infiltration ou des rencontres avec les autres personnages.

Dans le jeu vidéo Kingdom Come: Deliverance 2, disponible depuis début février, il ne faut pas oublier de se laver. On pourrait avoir envie de rire en lisant cette phrase, mais c’est pourtant la réalité : ce jeu vidéo pousse tellement loin la simulation et le réalisme que tous les détails comptent — même ceux qu’on ne voit pas.

Concrètement, Kingdom Come: Deliverance 2 sanctionne l’odeur du héros en cas d’hygiène douteuse, avec des incidences sur le gameplay et le rapport aux autres. Une information confirmée par Ondrej Bittner, senior game designer, dans les colonnes de GamesRadar+ le 4 février. Par exemple, on pourra se faire pincer pendant une séquence d’infiltration si le personnage pue, les gardes étant alors alertés par l’odeur.

Dans Kingdom Come: Deliverance 2, il est nécessaire de se laver

Ondrej Bittner explique : « De manière très basique, si vous avez le désavantage lié à l’odeur de votre corps, à la puanteur, un cercle apparaîtra autour de vous. Cela pourra trahir le fait que vous êtes là. Nous avons ajouté ça. C’est à cause de l’odeur. Si vous vous lavez ou allez dans un bain, alors cela n’arrivera pas. »

À noter que cet élément à prendre en compte est indiqué dans les menus de Kingdom Come: Deliverance 2. Dans l’onglet dédié au personnage, on peut découvrir deux statistiques évoquant l’apparence et l’image qu’on renvoie aux autres : « Bien vêtu » et « En odeur de sainteté ». Leur description encourage vivement à prendre soin de soi, et tant pis pour les gueux en devenir.

Kingdom Come: Deliverance 2 // Source : Capture PS5

Car être propre fournira aussi quelques avantages pour la santé. « Se laver dans un baquet ou à un ponton, ou aller à la maison de bains soignera 10 points de votre santé. De plus, si vous allez au lit propre, vous guérirez 25 % plus vite pendant que vous dormez », peut-on lire. En développant la compétence « Bien vêtu », on se salira 20 % moins vite. Attention, pour laver ses vêtements, il faut obligatoirement aller dans un étang ou aux bains. Il faut vraiment penser à tout dans Kingdom Come: Deliverance 2, et laver son corps ne suffira pas à être propre : ce qu’on porte est également important, sachant qu’il y a plusieurs couches d’équipement.

Kingdom Come: Deliverance 2 // Source : Capture PS5

Voilà pourquoi Kingdom Come: Deliverance 2 plaît autant à celles et ceux qui souhaitent une plongée immersive dans le Moyen Âge, nourrie par un gameplay où rien n’est laissé au hasard. La prise en compte de l’odeur rend l’infiltration toujours plus complexe. Non seulement il faut faire attention au bruit que les gestes font (un classique du genre), mais il est aussi primordial d’être propre.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+